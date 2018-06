Lideri ai PSD reactioneaza dur la anuntul lui Iohannis ca va candida: E o nenorocire, suspendarea e o strategie

Ziare.

com

Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca intentia lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat prevesteste "o nenorocire" pentru Romania.La randul sau, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, se intreaba daca Iohannis a decis singur sa candideze sau "l-a chemat Orban".Vicepremierul Paul Stanescu aminteste ca PSD pregateste o strategie, iar suspendarea presedintelui e pe agenda."Aceasta intentie prevesteste o noua nenorocire pentru Romania, daca ne gandim la sprijinul subteran pe care presedintele Iohannis il are.S-ar putea sa si reuseasca in anumite conditii, or un om care nu respecta drepturile constitutionale, ajuns, din nou, in functia de presedinte al Romaniei, nu ar fi o nenorocire pentru tara asta? Exista un singur leac impotriva acestei candidaturi si anume atitudinea cetatenilor romani.Constientizarea faptului ca domnia sa reprezinta un pericol, ca are o atitudine cel putin partial totalitara, ca nu exista vreo legatura intre valorile fundamentale ale poporului si valorile pe care domnia sa le sustine", a spus DUmitru Buzatu, pentru Mediafax.Intrebat daca Iohannis are o sansa pentru un nou mandat, liderul PSD Vaslui a raspuns ca spera ca oamenii sa se trezeasca, iar acest lucru sa duca la pierderea oricarei sanse, chiar daca ar avea-o.La randul sau, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu a spus "cine l-a indemnat" sa-si anunte candidatura.Intrebat despre anuntul facut de presedinte, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a spus: "Domnul presedinte a declarat ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat. Nu ne-a spus cine l-a indemnat sa faca acest lucru: a fost o hotarare a dansului sau l-a chemat Orban la partid si i-a impus sa faca acest anunt, ca nu cumva sa treaca alegerile pana se hotaraste", a spus Ioan Lazar.Intrebat daca PSD il va suspenda din functie pe Klaus Iohannis, Paul Stanescu a raspuns ca social-democratii inca nu au luat o decizie si vor vedea ce face presedintele."PSD la aceasta ora isi face o strategie ca orice partid, dar la aceasta ora nu am luat o decizie. Vedem cum vor evolua lucrurile", a afirmat Stanescu.Klaus Iohannis a anuntat sambata, la Sibiu, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat prezidential, in contextul in care este asteptata o reactie a presedintelui si la intentiile asumate de Liviu Dragnea si PSD, dupa condamnarea la inchisoare cu executare a liderului social-democrat."Am luat o decizie importanta si vrea sa v-o comunic acum, aici, in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat", a spus Klaus Iohannis, la Sibiu.Klaus Iohannis si-a lansat, astfel, a doua candidatura, chiar in contextul in care unul dintre scenariile PSD, pentru ca modificarile la Codurile Penale sa intre in vigoare cat mai repede, este tocmai suspendarea presedintelui.La inceputul lunii martie, liberalii au anuntat ca vor sustine o noua candidatura a lui Klaus Iohannis la Cotroceni.Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna anului 2019.