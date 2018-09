Ziua confruntarilor in PSD: Firea, izolata in partid, Dragnea anunta o avalansa de decizii pe justitie, economie si siguranta nationala

LIVE TEXT

Principalele teme de discutie

Ziare.

com

Ziua a debutat furtunos, cu declaratii ale Gabrielei Firea si ale lui Niculae Badalau, care si-au exprimat ferm nemultumirile, iar edilul Capitalei a avut o adevarata rafuiala cu ministrul de Interne, in cadrul sedintei social-democratilor. Gabriela Firea a cerut demisia lui Carmen Dan si a vorbit de gestionarea defectuoasa a protestelor din 10 august. Dupa ce propunerea Gabrielei Firea a fost supusa la vot si nimeni nu a votat alaturi de primarul Capitalei, aceasta s-a dezlantuit in declaratii, facand acuzatii foarte grave atat la adresa lui Carmen Dan, cat si a lui Liviu Dragnea.Dupa ora 20:00, cand s-a terminat si intalnirea cu grupurile parlamentare, Liviu Dragnea a iesit la declaratii, intr-o conferinta de presa de mai bine de o ora, in care a vorbit despre candidatul PSD la presedintie, dar a anuntat si o serie de decizii pe justitie, economie si siguranta nationala si a pus mare accent pe protocoalele secrete, enumerand mai multe despre care "ar fi auzit", printre care unul intre DNA si TVR.- Liviu Dragnea incheie conferinta de presa, vorbindu-le jurnalistilor despre nunta fiului sau, de weekendul trecut.- Referitor la declaratiile Gabrielei Firea, care s-a declarat ingrijorata cu privire la reactiile de la Bruxelles dupa violentele din 10 august, Liviu Dragnea a spus ca premierul Viorica Dancila il va suna pe Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene pentru a lamuri aceasta chestiune.- Despre evaluarea procurorului general: "Este foarte indreptatita. Nu inseamna ca a gresit, poate sa iasa".- Despre un protocol intre DNA si TVR 1: "Cineva mi-a zis ieri si am auzit lucrul asta. Daca e asa, e foarte grav. As vrea ca macar TVR sa ne spuna daca informatia este adevarata. De ce ar trebui sa fie un protocol secret? E foarte grav daca exista acest procotol. Iar daca conducerea TVR stie ca exista acest protocol, e foarte grav".- Dragnea face glume cu jurnalistii, despre ochelarii sai si despre felul in care se uita la ei, dupa ce Firea a spus ca votul din cadrul sedintei a avut loc dupa ce liderul PSD s-a uitat intr-un anume fel la colegii sai. Soune ca de fapt vede doar contururi mai departe de primele randuri de jurnalisti.- Despre scrisoarea lui Giuliani: "Nu are o importanta mai mica acum, ca s-a dovedit ca a fost platita"."Ce contine acea scrisoare? Despre ce vorbim? Noua ni se pare normal ca Justitia din Romania sa fie penetrata de SRI atatia ani? Sa existe protocoale intre Parchetul General si Ministerul Mediului sau SRI? (...) Am auzit ca exista si protocol intre DNA si TVR 1. Serios, chiar ar fi frumos. Cred ca toate protocoalele ar trebui sa fie desecretizate, anulate si efectele lor anulate. Statul de drept inseamna si dreptul la un proces corect si la arme egale", a continuat liderul PSD.- "Imi aduc aminte de inca o solicitare transmisa doamnei premier (in sedinta PSD - n.red.), ca Teodor Melescanu sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior. Stiti procedura: Ministerul de Externe - premier - presedinte", a mai spus Liviu Dragnea. Acesta a adaugat ca "in grup, s-a discutat si s-a cerut foarte ferm domnului Claudiu Manda (presedintele Comisiei parlamentare de control a activitati SRI - n.red.) sa analizeze cu celeritate, la Comisie, activitatea domnului director Hellvig in legatura cu ultimul protocol de care Comisia n-a fost informata".- "S-a dedus de o parte a presei ca ceea ce a spus dna Carmen Dan ar insemna o acuzare sau o invinovatire a prefectului Capitalei. Niciodata nu a spus dna Dan ca are vreo vina prefectul. Nici vorba sa aiba vreo problema Gabi Firea. Ii inteleg supararea, nu sunt de acord cu ea, ca nu cred ca are motiv", a continuat liderul social-democrat.- "S-a scris ca am fost injurat in CEx, ca s-a tarat pe jos cu mine. A fost ceva hazliu, cred ca nici Gabi Firea nu s-a simtit ok, cu 11 minute inainte sa vorbeasca a aparut stirea 'Gabi Firea s-a dezlantuit in CEx'. Am intrebat si astazi (daca sa fie in continuare presedinte - n.red.), partidul merge inainte in formula asta", a precizat Dragnea.- "Carmen Dan a comunicat si astazi. Carmen Dan n-a vorbit discutii. Jandarmeria a actionat corect. Vorbeam despre intentia de a prelua in forta o institutie. Ce am face daca 430 de mii de oameni ar merge la un protest la Cotroceni si le-ar zice 'Dati-va un pic la o parte, sa vizitam Palatul Cotroceni'. Vreti sa guverneze in Romania anarhia?", a mentionat liderul PSD."In aceste discutii, nu au fost prezentate capturi de discutii. Nici macar nu stiam ca dna Firea vine cu aceasta solicitare. Am vorbit ieri cu dumneaei, mi-a spus de ce este suparata. Nu stau sa-i pregatesc lui Carmen Dan interventiile din CEx. Avem alte obiective, chiar avem lucruri de facut, sa continuam ce am facut bine", a spus presedintele social-democrat.- Despre atacul Gabrielei Firea: "Nu am primit nicio critica de la cineva. In acelasi timp, sustinerea mea pentru Carmen Dan are mai multa sau mai putina importanta. Un vot in unanimitate nu mai poate pune in discutie ca dna Carmen Dan nu a fost demisa ca o sustin eu. Eu am propus-o pe dna Firea primar la Capitala, eu am sustinut-o. Sigur, are un merit mai mult decat major ca a fost aleasa. Niciodata nu o sa ma auziti ca o s-o critic pe Gabi Firea, nu o sa imi iau inapoi sustinerea. E cam mult pentru un prefect sa devina subiect de discutie in CExN trei ore"."Au fost niste conflicte generate de niste oameni foarte bine organizati. Trebuie sa se faca o ancheta serioasa. E curios ca nu se face nicio ancheta asupra acelor turbulenti, cred ca o sa iasa in curand mai multe despre aceasta", a completat Dragnea.- Despre remaniere: "Dna prim-ministru va decide. Daca va veni cu o propunere, o vom discuta".- "Trebuie sa avem un candidat comun la prezidentiale. Nu am stabilit sa nu fie unul de la PSD. Incep discutiile in partid, pe care trebuie sa le finalizam intr-un termen rezonabil. (...) Marea majoritate a colegilor a agreat ideea unui candidat comun. Nu era eficient ca astazi sa discutam despre cine va fi candidatul. Eu am spus ca nu am ca obiectiv esential in viata sa candidez la alegerile prezidentiale. Sunt foarte importante, dar nu cred ca este cel mai important obiectiv.(...) Nu am avut niciodata ca obiectiv sa candidez la prezidentiale. Cel mai important este ca Iohannis sa nu mai fie presedinte . Inca 5 ani cu Iohannis presedinte este un dezastru pentru Romania. Nu cred ca va(sic!) un motiv celest, universal, care ma va face sa candidez", a subliniat Liviu Dragnea.- " I s-a cerut dnei Dancila sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa anuleze protocoalele si efectele protocoalelor . Exista nemultumiri legate de protocoale", a mai spus presedintele PSD.- A fost si o solicitare a dnei Gabriela Firea de a o demite pe Carmen Dan. In grupurile parlamentare, s-a prezentat acest material si au venit solicitari de imbunatatire a legislatiei. S-a discutat despre necesitatea de a fluidiza circuitul de avizare."Romania nu mai poate fi prizoniera unor functionari care blocheaza acte normative", continua Dragnea.- Despre referendumul pentru definirea familiei traditionale, presedintele PSD spune ca s-a dat un vot de sustinere in partid, romanii urmand a fi chemati la urne pe 7 octombrie - Liderul PSD vorbeste si despre pesta porcina si da detalii despre despagubirile ce vor fi date celor care si-au pierdut porcii: "Sa se aloce despagubiri bazate pe greutatea estimata a porcilor pana la Craciun".- Dragnea vorbeste despre autostrazi, mai ales despre Bucuresti-Brasov si Autostrada Sudului . Apoi, liderul PSD face declaratii despre revitalizarea a zeci de statiuni balneare.- A iesit la declaratii Liviu Dragnea: "A fost o zi lunga".Presedintele PSD a inceput prin a prezenta actele normative ce vor fi "gestionate in aceasta toamna pana la sfarsitul anului". "Toate masurile sunt derivate din programul de guvernare, programate pentru aceasta toamna", a adaugat Dragnea. Carmen Dan si Viorica Dancila au iesit de la sedinta PSD . Ministrul de Interne a avut o prima reactie dupa atacul lui Firea, precizand ca va lucra in continuare cu Primaria Capitalei, pentru ca nu este vorba despre persoane, ci despre institutii care trebuie sa functioneze. Totodata, Carmen Dan a mentionat ca discutia a fost transata si incheiata in Comitetul Executiv.De asemenea, prim-ministrul a mentionat ca este in regula sa fie pareri diferite, dar cand sunt facute acuzatii trebuie sa existe si dovezi.- Liviu Dragnea va iesi la declaratii, in cateva minute.- A iesit la declaratii, care comenteaza pe marginea confruntarii dintre Gabriela Firea si Carmen Dan : "Eu am mai avut un conflict cu dna Carmen Dan, eu spuneam ceva, dansa spunea altceva"."S-au acumulat niste tensiuni. Este vina tuturor, a unora ca nu au spus cand trebuie, a altora ca nu au ascultat cand trebuie", a mai spus Tudose.- La 8 ore de la inceputul sedintei si la aproape o ora si jumatate dupa declaratiile Gabrielei Firea, Liviu Dragnea si Carmen Dan, ca de altfel niciunul dintre ceilalti social-democrati, nu au declarat nimic.- Liviu Dragnea ar fi trebuit sa sustina declaratii de presa, dar pentru ca a iesit intai Gabriela Firea, liderul PSD a renuntat, cel putin pentru moment, la conferinta de presa.- "La cum a scos dna Carmen Dan din dosar xeroxuri cu convorbiri intre dna prefect si un secretar de stat, a fost totul foarte bine pus la cale si regizat. Mi se spune sa o las mai moale cu propunerile", continua primarul Capitalei declaratiile, de aproape jumate de ora.- "Daca eram in locul lui Carmen Dan, ma retrageam eu, dupa discutiile de astazi de aici. (...) Sunt totusi lucruri de reprosat in coordonarea actiunii din 10 august. (...) M-a intrebat cineva daca mi-e teama ca mi se va retrage sprijinul Capitalei, din cauza atitudinii, si raspunsul e ca nu prea am avut sprijin", a mai declarat Gabriela Firea - "Dl Negoita i-a spus dlui Dragnea ca totul se intampla pt ca eu nu spun clar si explicit ca nu candidez la presedintia Romaniei, desi eu am spus in mod repetat ca nu candidez la presedintia Romaniei. Si atunci dl presedinte a afirmat ca nici el nu candideaza, iar apoi s-a discutat sa avem un candidat comun PSD - ALDE, in persoana dlui Tariceanu, ceea ce pe mine m-a bucurat", a mai spus primarul Capitalei.Intrebata daca crede in declaratia lui Dragnea ca nu va candida la prezidentiale , Firea a raspuns: "Vom vedea".- Firea a iesit din sedinta social-democratilor: "Este posibil ca, pe 18 septembrie, Jean-Claude Juncker, sa faca referire in discursul sau si la situatia din Romania si la protestele din 10 august"."In acest context, ca primar general, am subliniat ca ceea ce s-a intamplat pe 10 august poarta vinovatia persoanei care conduce Ministerul de Interne, pasand responsabilitatea, salvand imaginea dlui presedinte Dragnea si incriminandu-ma pe mine", a continuat Firea.Aceasta mai da vina pe "erorile de coordonare si de comunicare" ale lui Carmen Dan. "Domnia sa se consulta cu dl presedinte. Suntem intr-un impas", a mai spus primarul Capitalei."Am spus ca nu era nevoie sa se ajunga la acele gaze. (...) A venit cu mesaje printate de pe Whatsapp, mesaje, discutii personale intre dna prefect si dl din Ministerul de Interne. Am spus ca nu este normal sa discutam astfel de lucruri. A jignit-o pe dna prefect, a continuat tot sirul de acuzatii indirecte facute pana acum. A venit foarte pregatita. Am sperat ca dl presedinte o va retrage, salvand prestigiul tarii si al acestui Guvern. Oamenii foarte profesionisti nu trebuie sa fie tratati in acest fel", a continuat atacul lui Firea la adresa lui Carmen Dan."A ramas ca se va lamuri astazi daca o va retrage sau nu. (...) Votul de astazi a fost unul democratic, in acest moment asa se considera ca dna ministru a actionat corespunzator. Cred ca mai tarziu tot mi se va da pana la urma dreptate. Nu am facut apel la colegii mei din CEx, eu am aparat niste principii, prestigiul tarii noastre, perceptia tarii noastre in strainatate. Am si copii, sunt si mama, nu vreau sa-mi fie rusine sa merg in Europa, sa ies pe strada. Consider ca putem corecta ce s-a gresit. De ce sa fim solidari in ceva incorect? Nu e normal sa fim solidari in ceva incorect pentru ca se spune ca daca votam altfel dam munitie Opozitiei.Prin toata activitatea mea, eu sa dau munitie Opozitiei? Cate persoane au fost atat de inconstiente ca mine sa se lupte cu Traian Basescu? Mi s-a parut incorect si necolegial ca mi s-au pus in carca astfel de lucruri, pe principiul ca daca nu esti cu noi, esti impotriva noastra", a mai declarat Gabriela Firea.- Sedinta liderilor PSD s-a incheiat, astfel ca acestia vor iesi curand la declaratii. Este asteptata conferinta de presa a lui Liviu Dragnea.a declarat ca in sedinta CExN nu s-a luat o decizie in privinta candidaturii unice, PSD si ALDE, la alegerile prezidentiale. "Nu am stabilit nimic", a declarat Negoita pentru Mediafax, intrebat daca s-a stabilit daca PSD si ALDE vor avea candidat comun la alegerile prezidentiale.- Va exista un candidat comun PSD-ALDE care va merge la prezidentiale, acest anunt fiind primit cu aplauze.- Potrivit Antenei 3, Marian Oprisan a plecat din sedinta PSD.- Digi 24 informeaza ca liderul PSD a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale. De asemenea, Carmen Dan ramane la sefia Ministerului de Interne, propunerea Gabrielei Firea fiind respinsa aproape in unanimitate. Doar primarul Capitalei ar fi votat pentru demisia ministrului de Interne.- Surse citate de Realitatea Tv sustin ca Liviu Dragnea i-ar fi cerut presedintelui PSD Sector 5, Daniel Florea, sa ceara demisia prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, tot in contextul evenimentelor din 10 august.- Deputatul Catalin Radulescu i-ar fi luat apararea lui Liviu Dragnea in sedinta, potrivit unor surse citate de G4Media.ro., critica adunarea social-democratilor la mare, in contextul crizei pestei porcine: "Ne aflam intr-o apocalipsa a pestei porcine si acest Guvern in loc sa se indrepte cu maxima atentie catre o problema care framanta toata societatea sta si chefuieste de cateva zile la mare si discuta despre cum se pot salva ei intre ei"., care a trimis o scrisoare prin care cerea demisia lui Dragnea, a sustinut, la Digi 24, ca cel mai bine ar fi ca liderul PSD sa se retraga. "Eu cred ca ar fi mai bine pentru domnia sa si pentru partid si pentru ceea ce trebuie facut in legislatie", a spus ea. Totusi, Andronescu a admis ca se poate continua cu Dragnea la conducerea PSD daca "isi schimba atitudinea si modul de abordare".Fostul ministru a vorbit despre cererea Gabrielei Firea referitoare la demisia lui Carmen Dan si a spus ca primarul Capitalei nu e singura persoana nemultumita. "Atrageam atentia colegilor si incercam sa le atrag atentia sa facem ceva. Sunt multe persoane care pot fi presedinti de partid. Sunt mai mult de doua persoane, chiar si doamne", a punctat ea.- Un document discutat sambata arata ca PSD va sustine un proiect de lege prin care se infiinteaza Autoritatea Nationala de Interceptari , astfel incat sa fie scosi "serviciile de informatii si ofiterii din justitie si politica"."Imbunatatirea legislatiei pentru asigurarea unor servicii de informatii in conformitate cu cerintele statului de drept. Adaptarea prevederilor din legile sigurantei nationale la nivelul celor din tarile puternic dezvoltate in acest domeniu. Reasezarea activitatii serviciilor de informatii in matca lor constitutionala", se arata in documentul discutat sambata in sedinta CEx a PSD, de la Neptun, citat de Mediafax.Proiectul este unul mai vechi, initiat de Calin Popescu Tariceanu.a luat cuvantul in cadrul sedintei CEx, dupa ce Firea i-a cerut demisia. Ministrul a spus ca in seara protestelor nu a facut altceva decat sa isi faca treaba cat mai bine. Asta desi pana acum a sustinut oficial ca a fost in concediu si ca s-a aflat in minister doar ca sa impartaseasca "trairi" cu cei implicati in evenimente.- Realitatea TV transmite ca Gabriela Firea ar fi amenintat ca isi da demisia daca nu ii sunt luate in seama solicitarile.- Televiziunile de stiri transmit ca a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan , vorbind de gestionarea defectuoasa a protestelor din 10 august din Piata Victoriei. Firea ar fi cerut, in cazul in care Dan nu isi da demisia, retragerea sprijinului politic acordat de partid lui Carmen Dan. Firea este nemultumita de faptul ca raspunderea pentru interventia brutala a jandarmilor la mitingul din 10 august pare sa fie aruncata pe umerii prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, o apropiata a primarului general.Ministrul de Interne ar fi parut surprins de acuzatii si asteapta sa i se dea cuvantul pentru a-si spune punctul de vedere.- Social-democratii discuta si despre necesitatea unei legi a lobby-ului , aceasta permitand implicarea societatii in procesul decizional."Infiintarea societatilor de lobby, simplificarea accesului public la procesul de legiferare si la cel decizional. Text de lege preluat integral din legislatia in materie din Austria. Infiinteaza Registrul de lobby si de reprezentare a intereselor. Legifereaza profesia de lobbyst. Creste transparenta in procesul de legiferare si in cel decizional. Permite interactiunea mediului de afaceri cu decidentii politici printr-o reglementare eficienta in acest sens. Permite implicarea societatii civile in procesul decizional, atat la nivel legislativ, cat si la nivel executiv", se arata in documentul discutat sambata de PSD, la Neptun, citat de Mediafax.Proiectul apartine celor de la ALDE, care au anuntat inca de anul trecut necesitatea unui astfel de proiect, dar pana acum nu s-a pus in dezbatere publica.- Intr-un document prezentat sambata la sedinta se arata ca PSD vrea eliminarea unor avize ale ministerelor si ca 100% din impozitul pe venit sa se transfere la bugetul administratiei locale, noteaza Mediafax."Introducerea e-mail-ului in corespondenta oficiala. Arhivarea corespondentei si documentelor in format electronic. Eliminarea avizelor obligatorii ale unor institutii/ministere implicate intr-un proiect de act normativ. Simplificarea obtinerii avizelor interne si corespondentei interinstitutionale. Corespondentele electronice dintre institutii vor avea aceeasi importanta ca cea scrisa si vor constitui suport pentru orice proiect legislativ. Simplificarea procedurii transferului corespondentei, sesizarilor de la o institutie la alta", se arata in documentul facut public de PSD.- Social-democratii au luat masuri de securitate speciale la sedinta CExN . Au angajat o firma privata de paza si protectie pentru a impiedica accesul jurnalistilor si al unor eventuali protestatari in centrul de conferinte al hotelului unde are loc sedinta.Mai mult, in zona au fost aduse si garduri de delimitare folosite de jandarmerie. De asemenea, in zona hotelului patruleaza trei jandarmi.La sosire, Liviu Dragnea a fost flancat de patru-cinci barbati imbracati in alb, care i-au indepartat pe jurnalistii prezenti si i-au asigurat accesul rapit in sala de conferinte liderului PSD, noteaza Mediafax.- Antena 3 transmite imagini din sedinta PSD, in care se observa ca premierul Viorica Dancila sta langa Liviu Dragnea la masa. Televiziunea transmite ca din cand in cand Liviu Dragnea iese pe balcon insotit de diverse persoane.- Federatia asociatiilor de romani din Europa (FADERE) solicita conducerii Partidului Social Democrat demiterea din toate functiile politice a senatorului Niculae Badalau , dupa ce acesta a participat la o petrecere unde manelistii i-au dedicat o melodie jignitoare pentru Diaspora.- Jurnalistii nu au acces in incinta centrului de conferinte al Hotelului Doina, unde are loc reuniunea PSD, la intrare fiind agenti de paza ai unei firme private, conform News.ro.- La sedinta a ajuns si. Intrebat la sosire daca pe lista de subiecte se afla si amnistia si gratiera, liderul PSD a spus ca nu crede si ca ar vrea sa tina conferinta de presa dupa sedinta. Intrebat daca este o situatie tensionata in partid, Dragnea a spus: "Poate la voi afara, inauntru nu", adaugand si ca nu crede ca i se va cere demisia.- Nemultumit de ce se intampla este si, care da vina pe Guvern pentru scaderea din sondaje a PSD. "E foarte adevarat ca am avut o mica scadere probabil din cauza erodarii si din cauza neimplementarii masurilor la timp, dar asta vine din Guvern, nu din partid", a spus el.Acesta a precizat ca sunt multi nemultumiti in partid. "Nemultumiti sunt. Si eu sunt nemultumit si imi doresc mai mult pentru Romania. Sa gasim masurile necesare pentru indreptare", a punctat el.Intrebat despre o posibila remaniere, Badalau a sustinut ca "sunt ministere care functioneaza mai greu si aici probabil dna premier va veni cu o masura de remaniere", adugand ca Dancila este o "o femeie cu un mare caracter si cu un mare bun simt", dar "poate ar trebui sa dea cu pumnul in masa in Guvern si sa le explice".Badalau a adaugat ca sunt probleme in mai multe zone. "Pe economie, ca avem incasari mai mari la ANAF, dar s-au marit cheltuielile, avem tragedia asta cu pesta. Sunt extrem de multe masuri care trebuie luate", a adaugat el.Acesta nu a exclus varianta ca PSD sa il sustina pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale "In momentul actual suntem intr-o alianta si nu e exclus ca dl. Tariceanu sa fie candidatul nostru, urmand in continuare ca partidul nostru sa aiba premierul. Eu vreau sa spun ca dl. Tariceanu e un om cu viziune, un om echilibrat si ar fi extrem de bun pentru presedintia Romaniei", a declarat Niculae Badalau.- Si ministrul Agriculturii,, a ajuns la sedinta.- Printre primii social democrati care au ajuns la intalnire a fost Gabriela Firea. Intrebata daca este nemultumita de vreunul dintre ministri, Firea a spus ca "Pot spune ca sunt grupuri de lucru interministeriale care lucreaza de mult prea mult timp pentru a da solutii pentru unele probleme evidente. Poate ar fi bine ca acele grupuri de lucru sa nu se mai faca ca lucreaza si chiar sa lucreze"."Nu vreau sa fac speculatii sau sa comentez anumite zvonuri. Vreau sa spun cu claritate si argumente in fata colegilor, sa lamurim anumite aspecte si apoi daca se ia vreo decizie, va voi transmite.Sunt si lucruri bune si mai putin bune si toate trebuie tratate cu maxima sinceritate, cu gandul ca avem mare responsabilitate ca politicieni. Daca nu mai avem legatura cu romanii, fiecare avem o problema in parte", a mai spus ea.Firea a mentionat ca la sedinta de vineri seara s-au discutat si nemultumirile. "Dar, s-a cazut de acord sa avem un cadru formalizat, sa fie toti colegii, vom discuta azi sa discutam impreuna. Ma alatur celor care vor sa construiasca ceva", a spus ea.- Sedinta era programata sa inceapa la ora 10:00, dar a fost amanata cu o ora.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Constanta, ca nu se va discuta despre remaniere guvernamentala la sedinta Comitetului Executiv de la finalul acestei saptamani, intrucat nu a fost realizata evaluarea ministrilor. Activitatea acestora va fi analizata prin prisma programului de guvernare, a mai spus Dancila."Nu se va vorbi la acest Comitet Executiv de remaniere guvernamentala. Dupa cum stiti, am spus ca se va face o evaluare a fiecarui ministru, in functie de programul de guvernare. Nu am facut inca aceasta evaluare, deci nu putem vorbi de o remeniere guvernamentala", a raspuns Dancila.Intrebata daca este multumita de activitatea ministrilor, a spus ca doar dupa ce va face evaluarea va putea raspunde la aceasta intrebare."Acest lucru pot sa-l spun in urma evaluarii pe care o fac, comparativ cu sarcinile indeplinite, cu obiectivele indeplinite din programul de guvernare. Pana nu vad aceasta foaie de parcurs a fiecarui ministru, daca a fost indeplinita, nu pot sa fac anumite precizari", a mai spus Dancila.In 21 august, Liviu Dragnea spunea ca este nemultumit de activitatea unor ministri, iar in CEx trebuie sa se discute acest lucru."La CEx nu stiu daca se va decide o remaniere guvernamentala, dar discutii despre activitatea unor ministri trebuie sa fie. Da, sunt nemultumit de unii ministri. Doamna premier va avea initiativa, daca se pune problema", declara Liviu Dragnea.Cu toate acestea, dupa intalnirea de vineri cu Liviu Dragnea, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus ca la CExN de sambata, de la Neptun, este "cert" ca se va discuta despreDe asemenea, un alt subiect de discutie ar putea fide care Liviu Dragnea a tot amintit."Eu as vrea. Sa vedem daca domnul Tariceanu si-a schimbat opinia. Eu in continuare o sustin fara niciun fel de ezitare pe Viorica Dancila si o sustin din toate punctele de vedere. Si ea a inceput sa fie tinta. Dar acest guvern, pe care astia vor sa-l dea jos prin violenta, ca nu se vor opri, dar nici noi nu stam cu mainile in san. Si asta vreau sa-i asigur pe toti membrii de partid", afirma Dragnea, pe 21 august, intrebat daca mai vrea suspendarea presedintelui Iohannis.Social-democratii au abandonat, pentru o perioada scurta de timp, ideea suspendarii presedintelui dupa ce acesta a semnat decretul de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis ca aceia care vor sa-l suspende din functie pe presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa faca un calcul foarte simplu, si anume care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. El a spus ca, din cate stie, UDMR nu sustine acest lucru, iar numerosi membri PSD au rezerve."In primul rand, cei care doresc sa lanseze acest subiect trebuie sa faca un calcul foarte simplu: care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. Din cate stiu, UDMR nu subscrie. Exista, din cate stiu eu, numerosi membri din PSD care au rezerve, ca sa nu spun mai mult. Trebuie inceputa aceasta evaluare intai si dupa aceea trebuie luata aceasta decizie", a afirmat Taricenau.De asemenea, legea offshore, adoptata in Camera Deputatilor, care a fost forul decizional, intr-o forma dorita de Liviu Dragnea, dar care i-a nemultumit pe partenerii de coalitie din ALDE, urmeaza sa fie rediscutata de parlamentari. Dragnea anunta ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru "clarificarea" Legii offshore, pentru ca ceea ce prevede textul legii nu este foarte bine definit in anexa in care se stabilesc formulele de calcul si ca vrea ca "textul sa fie foarte clar si riguros pus in formule", fiind o lege de "importanta uriasa pentru Romania".Pe de alta parte, Dragnea a declarat ca la CExN nu se va discuta"Eu nu dau importanta, noi avem alte chestii mult mai importante. Noi avem lucruri grele de facut in guvernarea asta. (...) Ce sa discutam? Sa analizam scrisori? Am mai analizat scrisori, nu mai vreau sa pierdem timpul", a afirmat Dragnea.Intrebat daca va fi pusa in discutie excluderea din PSD a Ecaterinei Andronescu, el a raspuns: "Nici vorba".Liderii PSD se afla la Neptun in perioada 31 august - 2 septembrie.