Mai multe organizatii civice se pronunta impotriva lui Draghici la conducerea AEP: Lupul paznic la oi!

"Lupul paznic la oi (...) Organizatiile semnatare isi exprima ingrijorarea si indignarea fata de propunerea pentru numirea la conducerea Autoritatii Electorale Permanente a domnului Mircea Draghici, dupa vacantarea postului in urma demisiei presedintelui Daniel Barbu ", se arata intr-un comunicat de presa remis miercuriAsociatiile noteaza ca AEP a realizat pasi semnificativi in transparentizarea procesului electoral, inclusiv prin introducerea sistemului SIMPV, dar si prin masuri care au legatura cu finantarea partidelor politice si campaniilor electorale, insa pentru ca acest progres sa continue, la conducerea institutiei trebuie numita o persoana asupra careia sa nu planeze suspiciuni de utilizare ilegala a fondurilor publice.In plus, persoana numita trebuie sa poata sustine in continuare procesul de transparentizare a modului in care se realizeaza finantarea partidelor politice."Acest fapt este si mai important daca luam in calcul majorarile semnificative ale cuantumului subventiilor catre partidele politice., specificand ca suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din produsul intern brut.Spre exemplu,", se argumenteaza in document.Potrivit sursei citate, "trebuie observat ca pozitia ocupata de domnul Mircea Draghici pana in momentul de fata, aceea de trezorier al Partidului Social Democrat, il plaseaza intr-un potential conflict de interese daca va fi numit in functia de presedinte AEP"."Domnia sa va fi chemat sa coordoneze operatiuni de transparentizare pentru fondurile publice pe care tot dansul le-a gestionat in anii anteriori. In plus, poate plana o suspiciune in situatiile in care se vor discuta actiuni ale Partidului Social Democrat in campaniile electorale, dat fiind faptul ca Mircea Draghici a fost implicat pana la nici 3 luni inaintea alegerilor in strucurile executive ale partidului, cu rol semnificativ in planificarea campaniilor electorale.Reamintim si ca in urmatorii 2 ani in Romania se vor derula patru randuri de alegeri, iar rolul AEP este unul semnificativ in desfasurarea optima si credibila a acestora, intrucat va gestiona verificarea fondurilor utilizate in campanie si decontarea acestora, dupa caz", mai precizeaza comunicatul.In fine, organizatiile semnatare cer PSD sa retraga aceasta propunere si solicita tuturor partidelor parlamentare sa identifice "candidati fara probleme de credibilitate, care pot contribui la dezvoltarea functionarii institutiei publice si la transparentizarea proceselor electorale".Semnatari sunt: Asociatia CIVICA, Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD), Centrul pentru Inovare Publica, Centrul Roman de Politici Europene (CRPE), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul de Resurse pentru participare publica (Ce-re), Centrul pentru Resurse Civice, Expert Forum (EFOR), Freedom House, Romania, Frontline Club, Forum Apulum, Funky Citizens, Geeks for Democracy, Mircea Kivu, sociolog. Mircea Draghici va fi propus de PSD pentru functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanent (AEP) , potrivit unei decizii luate de social-democrati in sedinta de marti a CEx, a confirmat secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu.A.D.