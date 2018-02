"Mihai Chirica a fost exclus din PSD. Reactia primarului: Un exercitiu in favoarea lui Liviu Dragnea"

Ziare.

"Au facut un exercitiu in favoarea lui Liviu Dragnea", a fost prima reactie a edilului la aflarea hotararii colegilor sai."Cei care au votat pentu excluderea mea sunt cei care au sustinut OUG 13 si revolutia fiscala", a acuzat Chirica, intr-o interventie telefonica la Digi24.Intrebat ce are de castigat Liviu Draghnea prin excluderea sa, Chirica a replicat: "speranta ca se inchide gura cuiva".Alaturi de Chirica au mai fost exclusi din PSD viceprimarul Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban.Despre aceasta excludere au aparut insa informatii contradictorii.Potrivit Mediafax, care il citeaza pe seful PSD Iasi, decizia din Biroul Permanent Judetean este definitiva."Domnii sanctionati cu excluderea au posibilitatea de a se reinscrie peste un an in PSD. Inclusiv domnul Chirica. Ei au avut posibilitatea de a se exprima democratic, dar nu oricum, la colt de strada. Acesta este motivul excluderii din partid. Eu vreau sa colaborez cu domnul primar Chirica, pentru ca avem proiecte importante de dus la capat impreuna", a spus Maricel Popa, seful PSD Iasi, pentru Mediafax.In schimb, primarul sustine ca statutar nu poate fi exclus, deoarece decizia Biroului Judetean trebuie trimisa la organizatia municipala."Astept sa se comunice oficial decizia BPJ si voi ataca, posibil si in instanta", a declarat Mihai Chirica, pentru News.ro.Marti seara, Comisia de Etica a PSD Iasi a recomandat excluderea celor trei din partid. Ulterior, Organizatia Municipala Iasi a votat ca Mihai Chirica sa ramana in PSD.