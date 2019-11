Nicu Alifantis a dat in judecata PSD

Ziare.

com

Dosarul a fost inregistat la Tribunalul Bucuresti pe 12 noiembrie, dar inca nu s-a stabilit un termen de judecata.Cantaretul a confirmat pentruca a dat in judecata PSD Sector 5 pentru faptul ca pe pagina de Facebook a filialei a aparut mesajul "Noi suntem Partidul si Tara Omeniei", parte dintr-o melodie interpretata de Nicu Alifantis in cadrul Cenaflului Flacara.Textul cantecului a fost scris de Adrian Paunescu, iar acesta a fost interpretat deseori in cadrul Cenaclului Flacara.A.G.