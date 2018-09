Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Cum a fost posibil

10 Note de informare privind procedurile de infringement, prezentate periodic in sedintele Guvernului, incepand cu data de 18 ianuarie 2017. De asemenea, institutia noastra a transmis prim-ministrului Romaniei 3 Note de informare referitoare la necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE

Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid Directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018.In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat directiva.Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele doua tari vor lua masurile necesare. Intarzierea este atat de mare, incat intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018 si pe care statele UE trebuie asa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.Ministerul Afacerilor Externe a explicat, intr-un raspuns pentru Ziare.com, ca a urmarit in mod sistematic stadiul indeplinirii obligatiei de transpunere a Directivei 2015/849/UE si a semnalat constant necesitatea finalizarii cu celeritate a acestui proces "Necesitatea transpunerii in termen, printre altele, a Directivei 2015/849/UE a fost semnalata prin intermediul Planului anual de transpunere a directivelor UE, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 februarie 2017, respectiv a", arata MAE In perioada 2017-2018, Guvernul a fost condus de trei premieri PSD Sorin Grindeanu (ianuarie-iunie 2017), Mihai Tudose (iunie 2017-ianuarie 2018) si Viorica Dancila (ianuarie 2018- prezent).MAE mai arata ca in materialele aferente reuniunilor saptamanale ale Comitetul de coordonare a Sistemului National de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAE), Directiva Europeana 2015/849 a figurat constant, incepand cu data de 21 aprilie 2017, pe lista directivelor care trebuie transpuse, iar incepand cu data de 11 iulie 2018, aceasta problematica figureaza ca punct distinct pe agenda reuniunilor."In paralel cu aceste demersuri constante, institutia noastra a organizat reuniuni si a purtat corespondenta cu autoritatile competente, in scopul de a sublinia necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE", mai precizeaza ministerul.Proiectul de lege elaborat sub coordonarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a ajuns la MAE pe 30 mai 2018.In acest context, MAE arata ca ministerul condus de Teodor Melescanu si ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu , nu au atributii in stabilirea si instituirea masurilor care asigura transpunerea corespunzatoare a directivelor.Potrivit unei declaratii facute de Victor Negrescu, in iulie 2018, institutiile responsabile de elaborarea si promovarea proiectului de lege in acest caz sunt Secretariatul General al Guvernului (SGG), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Ministerul Justitiei (MJ).Fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica in iulie 2018 ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de ONPCSB. De la inceputul lunii martie 2018, acesta a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului."In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat si mai sus, la nivel de prim-ministru si de Parlament cat de grava este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedintele de guvern si, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum sa sustin directiva", a declarat Razvan-Horatiu Radu.USR a acuzat ca aceasta tergiversare a avut ca scop sa nu-i supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea , si pe baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum. "In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR.