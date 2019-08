"Plange strada pentru Alexandra": proteste in orasele mari din tara

Ziare.

Protestatarii din Iasi si din Cluj au huiduit in fata sediilor PSD si au strigat "Ciuma rosie".La Sibiu, protestatarii au pornit intr-un mars, iar in fata unei biserici au tinut un moment de reculegere pentru Alexandra. Cateva mii de oameni sunt in strada.La Sibiu, in fata Tribunalului Sibiu, pe Calea Dumbravii, protestatarii au scandat si "Kovesi, nu uita, Sibiul e de partea ta".La biserica de pe bulevardul Mihai Viteazu, oamenii au tinut un minut de reculegere in memoria Alexandrei, apoi au strigat "Plange strada pentru Alexandra".La aceasta ora, la Sibiu sunt 1.200 de persoane. Acestea au pornit intr-un mars pe mai multe strazi ale orasului, urmand sa treaca si prin fata casei lui Klaus Iohannis.La Cluj sunt cateva sute de persoane, care au pornit intr-un mars din Piata Unirii spre Prefectura Cluj. Oamenii au oprit in fata sediului PSD Cluj si au scandat "10 august", "Analfabetii", "Rusine sa va fie" si "Jos guvernul".Mai multi protestatari au incercat sa intre pe carosabil si sa blocheze traficul rutier pe Bulevardul Eroilor, dar au fost opriti de jandarmi. In replica, oamenii au strigat "Jandarmeria apara hotia" si si-au continuat marsul pe zona pietonala.Ulterior, clujenii care marsaluiesc s-au oprit cateva minute in fata Palatului de Justitie din Cluj-Napoca, unde au scandat "Nu uitam ce ati facut anul trecut" si "Alexandra, nu ii vom ierta".In drum spre Prefectura Cluj, oamenii au blocat pentru un timp traficul rutier in Piata Avram Iancu si in fata Prefecturii, permitand doar transportul in comun. Oamenii striga "Jos guvernul", "Demisia", "PSD, partid de hoti, proxeneti si mafioti", "Alo, 112".In fata Prefecturii Cluj, mai multi protestatari s-au asezat pe carosabil."Am venit sa cerem demisia Guvernului Dancila, cu toate ca nu cred ca o sa isi dea demisia si va trebui sa asteptam pana dupa alegerile prezidentiale ca sa dizolve Parlamentul si sa fie organizate alegeri anticipate. Am venit din Germania pentru doua zile special pentru protest, maine ma intorc Am sperat sa fie mai multa lume. Sunt dezamagit pentru ca oamenii nu isi fac datoria civica si anume sa iasa in strada si sa isi faca vocea auzita", spune un tanar venit din Germania, pentru protest."In primul rand nu ar trebui sa existe proteste pentru un motiv anume, ca acest motiv e Colectiv, ca e lipsa infrastructurii, ca sunt spitalele care se prabusesc, ca e Alexandra, ca e corupti. toate aceste motive sunt niste chestiuni punctuale si parti ale unui mecanism cu functionare total anormala. Noi trebuie sa iesim in strada pentru a se reseta tot ceea ce inseamna mentalitate in Romania", a spus alt protestatar.La Iasi, numarul participantilor a ajuns la circa 1.000. Iesenii s-au oprit in fata sediului PSD si au scandat "ciuma rosie" si au huiduit.O femeie a declarat pentru MEDIAFAX ca nu este genul care iese la proteste, dar acum s-a saturat: "Daca s-ar fi schimbat ceva azi nu eram aici. Daca pana si eu am iesit din casa inseamna ca am ajuns la o limita limita. Limita copilul meu de 12 ani, care imi spune ca vrea sa plece din tara. Ca poate constientiza un copil la varsta asta ca nu are un viitor in propria tara nu te pune pe ganduri, ca si parinte? Probabil daca ne vom spune cuvantul si nu asteptam ca altii sa faca totul pentru noi se va schimba ceva Daca vom continua sa tacem, vor continua sa faca aceleasi lucruri".O alta femeie, vizibil afectata de cazul Caracal, a declarat ca a iesit in strada deoarece "coruptia ucide. Cum a fost cazul fetitei de la Caracal.Daca cei care erau pusi in postura sa o apere, sa o ajute ar fi avut competenta, lucrurile ar fi stat probabil cu totul altfel. Copilul acela rapit, violat a vorbit frumos, a vorbit clar, a dat toate indicatiile care i-au trecut ei prin cap ca ar putea sa ajute, iar ei tot ce au gasit de cuviinta a fost sa-i spuna sa stea acolo Mie mi se pare inadmisibil si asa este peste tot, pentru ca nu sunt pusi oameni competenti in functii, sunt puse pilele si relatiile. Cazul Caracal este picatura care a umplut paharul".