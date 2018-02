Prima reactie din PSD dupa condamnarea lui Valcov: Suntem vanati intr-o maniera incalificabila

Ziare.

"Noi stim foarte bine, si de la Darius si de la avocati, ca in speta asta in care era judecat nu se putea ajunge la o asemenea decizie. Sub nicio forma. Am senzatia tot mai acuta ca suntem vanati intr-o maniera incalificabila. N-am cuvinte la asa ceva", a spus Codrin Stefanescu, la Antena 3."La Inalta Curte inca mai este domnul Ionut Matei (Ionut Matei este fostul vicepresedinte al instantei. Decizia in cazul lui Darius Valcov a fost luata de un complet format din judecatoare: Silvia Cerbu, Simona Carnaru si Maricela Cobzariu-n.red) care era garantul protocolului secret intre DNA, Curte si SRI si cel care m-a dat afara din sala de judecata, in procesul lui Adrian Nastase pe motiv ca privirea mea sfideaza onorata Curte", a continuat Codrin Stefanescu."Cum sa am incredere in ceea ce se stabileste acolo? Atunci sa mai spun un lucru: opt ani in orice tara europeana se da pentru atac armat impotriva unei banci, cu victime, rapire de persoane... Nu stiu, esti cu mitraliera sa ataci un sediu fiscal", s-a revoltat Codrin Stefanescu.Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchhisoare. Decizia judecatorilor nu este definitiva.