Primarul Chirica a dat in judecata PSD. Care este motivul

Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei PSD, condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel Popa."Am decis sa actionez in judecata PSD, deoarece, de la deciziile luate in Comitetul Executiv (CEx) de la nivel national al formatiunii politice, de anul trecut, nici pana acum nu am fost informat oficial despre ele. Consider ca am dreptul la aparare, ca oricare alt cetatean al acestei tari, si am solicitat obligarea formatiunii politice la informarea mea cu privire la acele hotarari, prin care mi-au fost retrase functiile politice", a declarat miercuri Mihai Chirica.Acesta a adaugat ca nu stie daca Liviu Dragnea va trebui sa ofere explicatii, acest lucru depinzand de o eventuala hotarare a judecatorilor.Contactat telefonic, presedintele executiv al PSD Iasi a precizat ca nu poate comenta subiectul."A dat in judecata PSD pentru CEx-ul national din 2017?! Nu stiu ce sa va spun, pentru ca, desi sunt presedinte executiv al PSD Iasi, nu stiu ce s-a intamplat in CEx-ul national din 2017, eu nefiind membru", a mentionat Victorel Lupu.Urmeaza ca instanta sa stabileasca un prim termen de judecata al litigiului.La inceputul anului trecut, PSD a decis retragerea tuturor functiilor politice detinute de Mihai Chirica , in urma votului dat de Comitetul Executiv in acest sens. Social-democratii au precizat atunci ca au decis sanctionarea edilului iesean in urma atacurilor aduse sefului PSD, Liviu Dragnea, si Executivului condus de Sorin Grindeanu.Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD , alaturi de viceprimarul Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban la inceputul lunii februarie 2018. Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, a spus atunci ca decizia e definitiva.