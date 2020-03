Proiect de lege: Se propune amanarea platii chiriei, pe perioada starii de urgenta

LIVE

"Locatarii, operatorii economici, profesionisti si autoritatile publice si entitatile juridice de drept privat a caror activitate a fost intrerupta sau restransa prin aplicarea unor acte ale autoritatilor publice in perioada de aplicare a starii de urgentaLocatorii care nu incaseaza contravaloarea chiriei ca urmare a aplicarii scutirii prevazute la art. 1 sunt scutiti de plata obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele locale aferente chiriilor neincasate.Scutirile prevazute la art.1 si 2 se aplica in mod corespunzator de la 1 martie 2020, pentru fractia ramasa din luna in care inceteaza starea de urgenta, precum si pentru luna urmatoare lunii in care a incetat starea de urgenta", prevede proiectul de lege.Potrivit acestuia, facturile emise pentru plata chiriei aferente lunii martie 2020 se anuleaza, iar sumele achitate in baza acestora se restituie de indata."Contractele de inchiriere la care se refera dispozitiile 1-3 se prelungesc, in mod corespunzator, cu durata pentru care s-au aplicat scutirile", mai stipuleaza proiectul.Initiatorii subliniaza in expunerea de motive ca starea de urgenta determinata de epidemia de COVID-19 instituita prin decretul presedintelui Romaniei a impus o serie de restrictii, care au dus la restrangerea sau chiar intreruperea unor activitati economice, iar in aceste conditii operatorii economici si profesionistii sunt in situatia de a plati chiria aferenta unor imobile inregistrate din punct de vedere fiscal ca sedii sau puncte de lucru fara a-si putea desfasura activitatea."Este firesc si echitabil ca operatorii economici a caror activitate a fost restransa sau intrerupta prin aplicarea actelor autoritatilor publice aferente starii de urgenta sa nu achite contravaloarea unei folosinte de care nu beneficiaza", se sustine in expunerea de motive.Initiatorii acestui proiect de lege sunt senatorii PSD Serban Nicolae si Paul Stanescu si deputatul PSD Alfred Simonis.