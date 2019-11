PSD a primit a patra sansa

Ziare.

Nu e niciun secret ca presedintele Klaus Iohannis a preferat sa se intalneasca in turul doi cu Viorica Dancila, atat pentru ca fostul premier nu are profilul personal, cultural si politic al unui adversar notabil, cat si pentru a putea juca in continuarea cartea antipesedista si a raului mai mare.Paradoxul e ca Iohannis a saltat-o pe Dancila in turul al doilea, pe spatele unui discurs anti-PSD.Atunci cand PSD a parut ca isi abandoneaza propriul candidat, pentru ca nici pentru social-democrati nu a fost la indemana sa accepte o asemenea reprezentare, legitimarea Vioricai Dancila a venit dinspre presedintele Iohannis.Ping-pong-ul presedinte/premier in privinta numirilor de ministri a tinut prim-planul cateva saptamani la rand, cand ceilalti candidati au lipsit de pe agenda.Aceasta lipsa insa nu trebuie trecuta doar in contul lui Iohannis si Dancila, ci si in contul partiturii pe care a jucat-o candidatul "schimbarii", Dan Barna. Atunci cand agenda ti-e potrivnica sau e confiscata, fie te faci prezent pe temele dominante, fie esti capabil sa propui contra-teme la fel de importante pentru societate. Pentru ca toti ceilalti vor juca.Dincolo de cautionarea lui Dancila ca interlocutor, retragerea suverana a lui Klaus Iohannis din campania pentru primul tur de scrutin a avut ca efect demobilizarea la vot: sunt alegerile prezidentiale cu cea mai mica participare, invers proportionala in tara cu determinarea romanilor din diaspora de a-si exprima dreptul de vot. "Mi-e dor de tine", au scris duminica romanii din Londra, care si-au pus in acest scrutin speranta intoarcerii acasa. O speranta incompatibila cu reconfirmarea PSD-ului.PSD este beneficiarul celei de-a patra sanse, o sansa care deopotriva ii garanteaza lui Klaus Iohannis un al doilea mandat pe care, probabil, l-ar fi obtinut si fara sa faca rabat de la exercitiul democratic al unei campanii, care ar fi putut sa dea Romaniei oportunitatea de a-si recupera proiectele lui 1990.Iar atunci cand PSD mai primeste o sansa, stie cum sa o gestioneze si asta a facut duminica, reusind sa se mobilizeze in numele partidului, pentru un candidat de care cei mai multi se rusineaza. Peste 20 de procente - daca nu vor fi peste 25% la final - pentru Viorica Dancila inseamna un plus destul de serios fata de scrutinul europarlamentar din mai.Viorica Dancila, care a produs stupoare cand a ajuns in functia de prim-ministru, are astazi a doua sansa sa fie si presedintele Romaniei. Iar faptul ca e raul mai mare nu va opri avantul PSD-ului de a pretinde un loc in prim-planul politicii.Nu e surprinzator ca Dan Barna a luat sub 15%, pe dinamica din ultima luna, dar e stupefiant ca Dancila sa reuseasca peste 20 - 25%. Spirala rusinii a fucntionat pe sondajele de dinaintea votului - votantii lui Dancila nu au admis ca o voteaza si si-au trecut voturile fie sub tacere,fie la altii (Diaconu).