PSD amana Congresul de sambata, din cauza coronavirusului

In cadrul Congresului urma sa fie aleasa noua conducere a partidului.In acest sens, Marcel Ciolacu, seful interimar al PSD, a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati."Stimati colegi,Avand in vedere evolutiile privind cresterea numarului de persoane aflate in izolare la domiciliu si in carantina, si tinand cont de datele oficiale privind anchetele epidemiologice in curs de desfasurare, consideram ca intalnirea la Bucuresti a unui numar important de persoane din toata tara reprezinta un risc care poate conduce la consecinte greu de cuantificat.Totodata, luand in considerare ca majoritatea delegatilor la Congresul PSD detin functii care implica autoritatea de stat, respectiv primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, care sunt sefi ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta, Conducerea Colectiva Interimara a PSD a decis amanarea Congresului Extraordinar al partidului.Din aceste motive, va rugam sa anulati toate masurile organizatorice pe care le-ati intreprins in vederea deplasarii la Bucuresti a delegatilor pentru data de 29 februarie 2020", se arata in scrisoarea trimisa de Ciolacu.De asemenea, si sedinta Comitetului Executiv National, programata pentru vineri, 28 februarie 2020, ora 16.00, se amana din aceleasi motive, potrivit sursei citate.Ciolacu anuntase inca de la inceputul saptamanii ca desfasurarea Congresului depinde de epidemia de coronavirus. La sedinta urmau sa participe peste 1.500 de delegati.