PSD anunta ca sesizarea sa a ajuns la Comisia de la Venetia, care i-a confirmat ca va formula o opinie privind situatia din Romania

"Va multumesc pentru informatiile oferite cu privire la modificarile propuse in privinta legislatiei electorale din Romania. Dupa cum stiti, Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a solicitat o opinie asupra modificarilor vizate asupra legislatiei electorale.In calitate de presedinte al Comisiei de la Venetia, nu ma voi pronunta asupra fondului inainte de adoptarea unei opinii oficiale", se arata in raspunsul semnat de presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, la scrisoarea presedintelui PSD.PSD sustine intr-un comunicat remisvineri ca demersul Guvernului PNL de a modifica legislatia electorala pentru alegerile locale cu mai putin de un an inainte de organizarea scrutinului "a generat ingrijorari la nivelul Comisiei de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, care a decis, cu o larga majoritate, 26 voturi 'pentru' si doar 3 'impotriva', sa sesizeze Comisia de la Venetia pentru a analiza situatia din Romania".In document se precizeaza ca, potrivit "Codului bunelor practici in materie electorala", elaborat de Comisia de la Venetia, "elementele fundamentale ale dreptului electoral si in special sistemul electoral propriu-zis (adica inclusiv numarul de tururi de scrutin si modul de atribuire a mandatelor - n.red.) (...) nu ar trebui sa poata fi amendate cu mai putin de un an inainte de alegeri".Amintim ca reprezentantilor Comisiei de la Venetia li s-a cerut un punct de vedere , dupa ce Guvernul Orban si-a asumat raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. A.G.