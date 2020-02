PSD anunta motiuni simple contra mai multor ministri din cabinetul Orban

Ziare.

"La Ministerul Sanatatii, este absolut necesar ca acest ministrul sa fie demis sau sa isi dea demisia de urgenta pentru ca exista riscul privatizarii sistemului de sanatate", a explicat liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis."Am hotarat ca, in perioada urmatoare, vom depune motiune simpla, atat la Senat, cat si la Camera. Vom incepe cu motiune impotriva ministrului Sanatatii, ministrului Muncii si a ministrului << Grinda >> de la Dezvoltare", a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, Alfred Simonis.Acesta a precizat ca motiunile vor fi depuse incepand de saptamana viitoare."La Ministerul Sanatatii, este absolut necesar ca acest ministrul sa fie demis sau sa isi dea demisia de urgenta pentru ca exista riscul privatizarii sistemului de sanatate. Nu ne putem permite ca intr-o tara in care nu toti oamenii isi permit un tratament in sistemul privat de sanatate sa existe un sistem care va avea fonduri insuficiente pentru sistemul public de sanatate si sa se aloce din ce in ce mai multi bani la sistemul privat, sistem privat care il plateste pe ministrul Sanatatii cu sume importante", a mai spus liderul deputatilor PSD.