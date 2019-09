PSD Brasov face plangere penala pentru vandalizarea unor corturi de strangere de semnaturi

Ziare.

"Intoleranta si violenta in competitia electorala a atins cote alarmante la Brasov. Democratia nu inseamna instigarea la ura si agresarea competitorilor politici.Organizatia PSD Brasov s-a confruntat noaptea trecuta si in aceasta dimineata cu o noua serie de acte de huliganism. Noi incidente au avut loc in zonele Piata Dacia, Parcul Somesului si ITC- Alexandru Vlahuta, Municipiul Brasov.", au scris reprezentantii PSD Brasov, duminica pe pagina de Facebook a organizatiei.Social-democratii brasoveni mai sustin ca oamenii care strangerea semnaturi au fost amenintati si agresati fizic de un locatar din zona respectiva.", arata sursa citata.Organizatia PSD publica o fotografie in care ar fi unul dintre agresorii varstnicilor ce strangeau semnaturi in zona ITC- B-dul Vlahuta din Brasov.