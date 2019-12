PSD contesta la CCR proiectul de modificare a OUG 114 si interzicerea cumulului pensie-salariu

PSD: Este neconstitutionala

"Partidul Social Democrat a depus luni, 30 decembrie 2019, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 (PL-x nr. 669/2019), propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019.", precizeaza PSD.Conform social-democratilor, in prezent, Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 114/2018 (PL-x nr. 93/2019) se afla in procedura legislativa, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, sub rezerva depunerii raportului de catre comisiile sesizate in fond, iar domeniul de reglementare al Proiectului de Lege privind modificarea OUG 114 (PL-x nr. 669/2019) este identic cu cel al Proiectului de Lege pentru aprobarea OUG 114 (PL-x nr. 93/2019), aflat in procedura legislativa.De asemenea, ei afirma ca angajarea raspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege in conditiile in care acesta este si pe ordinea de zi a Parlamentului este neconstitutionala, intrucat Guvernul este obligat sa lase Parlamentul sa se pronunte asupra acestuia."Cand Guvernul isi angajeaza raspunderea asupra unui proiect de lege obiectul de reglementare trebuie sa contina prevederi care se circumscriu clar unui singur domeniu. Angajarea raspunderii Guvernului nu se poate face printr-un proiect de lege care sa modifice sau sa completeze mai multe legi in vigoare, aceasta maniera fiind profund neconstitutionala.PSD este in principiu de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul, dar aceasta reglementare trebuie sa se faca in mod legal si constitutional si mai ales dupa o analiza pe domenii de activitate astfel incat sa nu se creeze dezechilibre pe piata fortei de munca", argumenteaza social-democratii.In 23 decembrie, Guvernul si-a angajat raspunderea pe Legea bugetului pentru 2020, Legea asigurarilor sociale si modificarea OUG 114 Potrivit articolului 114 din Constitutie, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, este adoptata.Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.In cazul in care presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.