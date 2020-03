PSD depune azi un proiect de lege care suspenda ratele bancare pentru firme si cetateni, tot anul 2020

LIVE

Masura ar fi valabila pentru creditele bancare contractate pana pe 19 martie inclusiv."Parlamentarii Partidului Social Democrat vor depune, joi, in Parlament un proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligatiilor de plata catre banci in ceea ce priveste creditele si dobanzile aferente.", anunta social-democratii, intr-un comunicat de presa remisPartidul condus de Marcel Ciolacu mai transmite ca masurile anuntate de Guvern pentru sprijinirea economiei "sunt mai degraba masuri de tatonare, care nu raspund nevoilor urgente ale firmelor si populatiei"."Guvernul trebuia sa ia masuri curajoase, ferme si clare de sustinere a populatiei si a mediului de afaceri. Am vazut, in schimb, multa sovaiala si o lipsa totala de reactie rapida.Suntem intr-o lupta contracronometru. Mai tarziu va fi prea tarziu. Suspendarea platii ratelor bancare este o masura de sprijin a populatiei in confruntarea cu criza economica generata de epidemie si solicitata de tot mediul de afaceri", a declarat Ciolacu, citat in comunicat.A.D.