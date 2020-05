PSD, despre raportul lui Orban: Printre masuri de restrictii, gasim minciuni si raportari glorioase

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a afirmat luni seara, dupa conferinta de presa a premierului , ca Ludovic Orban a sfidat din nou Parlamentul."Asa cum a hotarat Parlamentul, premierul Orban trebuia sa se prezinte in fata alesilor pentru a sustine un raport, la sapte zile dupa votarea acelei hotarari. Din pacate au trecut mai bine de doua saptamani, iar premierul a sfidat inca o data Parlamentul. Orban ne arata pe 85 de pagini cum arata o tara condusa de PNL.Guvernul Orban a potentat criza si i-a accentuat efectele: prabusirea nivelului de trai, saracia, somajul, iar tunurile financiare par a fi la ordinea zilei. I-am spune maculatura acestui raport, daca nu am respecta munca celor care au colectat datele si care au scris aceasta generoasa nuvela. Printre masuri, multe legate de restrictii, gasim minciuni si raportari gloriaose de genul cincinalului in patru ani si jumatate al lui Ceausescu", a spus Romascanu.PSD ii cere premierului sa se prezinte in Parlament cu un raport in care sa spuna cati romani au fost testati, cum explica premierul faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in clasamentul negru al deceselor in Europa Centrala si de Est, cati antreprenori au luat credite garantate de stat, cati romani au beneficiat integral de plata somajului macar pentru prima luna sau care sunt contractele pentru achizitionarea materialelor de protectie."De ce pana in prezent Guvernul nu a venit cu un plan contract de masuri etapizat si foarte clar de relansare a activitatilor economice. Tarile din jurul nostru, Bulgaria de exemplu are un program economic finantat cu 10-15% PIB, Ungaria impreuna cu Banca Nationala a Ungariei au un program care ajunge la 18-20% din PIB, de asemenea Polonia 15%, noi pana acum am anuntat masuri care cu greu urca la 2% din PIB", a mai spus purtatorul de cuvant al PSD.