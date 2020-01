PSD face vineri CEx la hotelul lui Negoita. Temele: motiunea si congresul

Ziare.

Potrivit unor surse social-democrate, citate de Agerpres, in sedinta CEx principala tema de analiza va fi motiunea de cenzura. Un alt subiect important aflat pe ordinea de zi va fi organizarea congresului. Este posibil sa fie luate in discutie propunerile venite din partea tuturor membrilor de modificare a statutului, dar si stabilirea datei congresului.Comitetul Executiv National va avea loc la Hotelul Rin din Capitala, detinut de fratii Negoita.Comitetul va avea loc la Centrul de Conferinte Rin Grand Hotel Bucuresti, sala Berlin, etaj 13, din Soseaua Vitan-Barzesti, nr. 7D, conform unui comunicat de presa remis Ziare.com.Dupa CEx va urma o conferinta de presa la ora 19:00.Si sambata social-democratii se vor intalni la Hotelul Rin.Iata programul intalnirilor:- Intalnirea conducerii PSD cu presedintii Consiliilor Judetene si primarii de municipii de resedinta - Sala Frankfurt, etaj 13- Intalnirea conducerii PSD cu Grupul eurodeputatilor PSD - Sala Luxemburg, etaj 13- Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD din Senat si Camera Deputatilor - Sala Berlin, etaj 13- conferinta de presa - Sala Luxemburg, etaj 13.Amintim ca PSD a depus joi o motiune de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" , dupa ce Executivul si-a angajat raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Aceasta va fi prezentata in plenul Parlamentului luni, de la ora 14:00, au decis Birourile permanente reunite.Data dezbaterii si votului motiunii de cenzura urmeaza sa fie stabilita intr-o noua sedinta a Birourilor permanente.