PSD in turul al doilea. De intrat pe poarta Cotrocenilor, intra Partidul

Ziare.

com

Dar daca PSD a fost in stare, in cateva saptamani, sa ajunga cu un politician ca Viorica Dancila in turul al doilea, imaginati-va ce urmeaza, in cazul in care ar castiga scrutinul prezidential sau macar ar obtine un scor mare, in jurul a 40 de procente.Exista un soi de admiratie a meleficului care isi joaca rolul la limita desavarsirii. Dar nu trebuie sa ne permitem sa ne lasam furati de scenete mefistofelice, fara a intelege cu ce ramanem dupa ce cortina va fi cazut.In momentul in care Viorica Dancila a fost eliberata de sub jugul lui Liviu Dragnea - asa cum ea insasi a anuntat - partidul a trebuit sa decida daca investeste sau nu in ea. Cum s-a luat decizia, cum de nici intrigile Gabrielei Firea nu au reusit e alta poveste.La inceput, investitia partidului a fost pe masura potentialului pe care Viorica Dancila il avea, adica la cote minime, apropiate de avarie: partidul nu voia sa piarda guvernarea.Insa Liviu Dragnea aplicase si PSD-ului tratamentul pe care l-a aplicat, prin interpusi, institutiilor statului, de la guvern pana la Televiziunea Romana si CNA: mediocritizarea, fisurarea retelei de incredere, indepartarea sau descurajarea alternativei la putere.Contracandidatii Vioricai Dancila pentru presedintia partidului au fost, sa ne amintim, Serban Nicolae si Liviu Plesoianu. Acum cativa ani, inainte ca Dragnea sa transforme partidul intr-un clan personal, Viorica Dancila nu ar fi avansat nici macar in PSD, oricat s-ar lauda ea cu o cariera politica inceputa de jos, de la lipirea afiselor electorale, si ajunsa pana cel mai sus.Produs al unui partid caricaturizat, Viorica Dancila a ajuns aproape de functia de presedinte al Romaniei, pentru ca nici ea, nici pesedistii nu au mai avut de ales. Dupa o calificare stupefianta in cel de-al doilea tur, partidul si-a intrevazut scaparea: a fost vorba foarte putin despre Viorica Dancila, cat mai degraba despre PSD. Oamenii nu au votat cu "proasta noastra", se va fi spus la o sedinta de partid, ci cu noi toti.In turul al doilea al alegerilor prezidentiale, aproape sa ajunga in functia de presedinte, nu este Viorica Dancila, ci PSD.Iar daca PSD a reusit sa o transforme pe Dancila in politician de rang inalt, daca a putut construi chiar si in jurul ei o campanie agresiva, manipulatorie, dar nu lipsita de inteligenta (pentru ca inteligenta nu serveste doar binelui, ar fi simplu sa fie asa) si eficienta, inseamna ca partidul si-a redesteptat instinctele de prada pe care umilintele publice din ultimii ani i le adormisera.Cat o priveste pe Viorica Dancila, ea se afla astazi in aceeasi situatie de lipsa de autonomie ca in vremea jugului lui Dragnea.Se imbraca poate mai potrivit, cocul ii sta mai bine, memoria ii este mai exersata si nu ii joaca feste daca se limiteaza la limbaj si cultura rudimentare, are o indolenta studiata si meritul de a fi ramas in prim-plan, in pofida rasetelor si dispretului cu care este cel mai adesea privita. Dar Viorica Dancila este PSD-ul tentacular, care si-a putut pune resursele - de la bani la propaganda - in slujba unui astfel de candidat cu care pana si primarii partidului de la sate s-au rusinat si a reusit sa-l aduca pana la usa Cotrocenilor, pe care, in cazul unei victorii, va intra Partidul.Cat ne amuzam copios in balcoane si bule ca Viorica Dancila nu a stiut aria cercului la pseudo-dezbatarea de marti seara (tot pseudo-dezbatere a fost si punerea in scena a lui Iohannis, dar e cu totul alta poveste), PSD e in stare sa converteasca chiar si prostia in avantaj, incuranjandu-i pe cei pe care natura - de fapt, cultura, dar aici e smecheria - nu i-a inzestrat cu intelegeri matematice sa se indentifice cu politicianul atat de curajos, incat nici ridicolul nu il doboara de pe tocuri.Zeflemeaua insa risca sa duca in secundar sau chiar sa oculteze marile riscuri ale intrarii PSD in turul al doilea de scrutin. Viorica Dancila e prim-ministrul care a periclitat politica externa a Romaniei, care a dus pana peste limite rabdarea institutiilor europene, e premierul care a acceptat sa fie instrumentul lui Liviu Dragnea in capusarea statului.