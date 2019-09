PSD invinge PSD. Cum a esuat ultima manevra anti-justitie a Guvernului Dancila

Ziare.

Guvernarea tarii este blocata, incepand, ironic, din 23 august, ziua in care PSD a vrut, prin Viorica Dancila, sa protejeze Sectia Speciala a Adinei Florea, unul dintre pionii supravietuitori ai regimului anti-Justitie patronat de Liviu Dragnea. Inainte cu o zi de lansarea oficiala a candidaturii la presedintie a Vioricai Dancila, Comitetul Executiv National al partidului a decis cateva inlocuiri de ministri. Miza a fost insa schimbarea Anei Birchall , o schimbare pe care PSD a incercat sa o cosmetizeze, propunand-o in loc pe Dana Girbovan - magistrat si in acel moment si astazi, dupa o demisie data si apoi retrasa -, cu un mandat pliat pe simbolistica post-Caracal, combaterea traficului de persoane.Cu ce incurca ministrul Birchall partidul? Cu un profil pro-american, fara ca asta sa insemne ca nu e parte a aceluiasi PSD si nu impartaseste, asadar, tarele acestuia - Ana Birchall si-a propus sa respecte recomandarile internationale si sa desfiinteze Sectia Speciala condusa de Adina Florea. De altfel, cu acest mandat a si venit la minister, pentru ca imediat dupa ce GRECO a solicitat imperativ abolirea SS, secretarul executiv al Grupului, Gianluca Esposito, spunea, intr-un interviu in exclusivitate pentru Ziare.com , ca e incurajat de raspunsul ministrului roman al Justitiei."In primul rand, vreau sa amintesc, chiar daca nu stiu citatul exact, ceea ce a spus insasi doamna ministru al Justitiei din Romania, si sunt cu totul de acord cu ea, nici eu nu puteam sa spun mai bine: atunci cand esti membru al unui club, esti obligat sa respecti regulile acestuia./.../ Daca Romania va face asta, multe din problemele care exista in acest moment in tara se vor rezolva. Incurajez tratarea cu atentie a tuturor recomandarilor, asa cum ministrul Justitiei a promis, si aplicarea lor in detaliu".Mai mult, acesta a fost cat se poate de clar ca interlocutorii pe care ii au cei din Grupul de State impotriva Coruptiei sunt reprezentantii Ministerului Justitiei, nu prim-ministrul Viorica Dancila."Interlocutorul meu este seful delegatiei, care tine de Ministerul Justitiei. Daca prim-ministrul doreste sa discute pe tema recomandarilor, noi suntem foarte fericiti sa facem asta. Eu nu ma ocup cu a da replici la toate comentariile. Eu ma marginesc sa spun ca noi ne dorim ca recomandarile sa fie implementate. Atat de simplu".Ana Birchall a ramas spin in coasta PSD-ului pana in momentul decisiv pentru candidatura Vioricai Dancila la Cotroceni. Cu o zi inainte de spectacolul cu accente grotesti, in care Dancila a mutat o lansare de stadion in Palatul Parlamentului , partidul i-a inmanat premierului si nota de plata.Un capitol aparte: schimbarea Anei Birchall si protejarea Sectiei Speciale. Si cum un discurs nationalist si al neimplicarii "strainilor " in treburile interne nu mai era posibil - Dancila a incercat o conversie de imagine, pro-europeana - planul a fost acela al cosmetizarii. Nu era remaniata Birchall, ci era numita Dana Girbovan, un magistrat pe a carui capacitate de polarizare se miza si care, in plus, era sustinatorul SS.Din acel moment, toate tentativele Guvernului de remaniere au esuat, trecand prin iesirea ALDE de la guvernare si modificarea compozitiei politice a Executivului. In cele din urma, cu amanari si manevre de eschivare, Viorica Dancila va trebui sa mearga in Parlament si va trebui sa dea si unda verde desfiintarii Sectiei Speciale, construita pe premise vindicative si in scop politic.Semnalul a fost dat: Ana Birchall, ministru revocat, dar in functie, a anuntat, marti, ca specialistii din cadrul Ministerului Justitiei au facut un raport din care reiese ca nu se sustine functionarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS). Ministrul a facut trimitere si la discutiile avute recent la Bruxelles.Ultima miscare a PSD-ului (care i-ar rejura oricand credinta lui Liviu Dragnea) de a-si prezerva un nucleu pe care sa mai poata construi o pavaza anti-justitie i-a fost fatala partidului.Guvernul a ajuns in incapacitatea de a functiona, iar Viorica Dancila ar putea sa aseze in albumul personal o fotografie cu Mike Pence, dar nimeni nu va fi interesat sa o vada. Pana la urma, PSD invinge PSD.