PSD pierde inca un proces: Instanta il obliga sa spuna cat a costat elicopterul pentru Dancila, cine a primit banii si care a fost sursa fondurilor

Tribunalul Iasi a decis marti sa oblige PSD sa comunice in scris mai multe informatii privind vizita si transportul Vioricai Dancila in turneul electoral din august 2019. Decizia poate fi atacata cu recurs, potrivit portalului instantelor. Procesul a fost deschis de Daniela Mitrofan, fondator al organizatiei Reset Iasi.Este al treilea proces pierdut de PSD in instanta , dupa ce a refuzat sa raspunda unor solicitari facute in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.Intr-un dosar deschis tot de Daniela Mitrofan,a decis ca Partidul Social Democrat trebuie sa faca publice sumele pe care le-a primit de la bugetul de stat in anii 2016-2018 si rapoartele detaliate cu privire la modul in care au fost cheltuiti acesti bani: cu ce persoane fizice si cu ce firme s-au incheiat contracte din acesti bani. Decizia a fost contestata cu recurs.Intr-un alt caz,a decis ca PSD trebuie sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, organizat de formatiunea politica pe 9 iunie 2018. Decizia este definitiva.Daniela Mitrofan a adresat mai multe intrebari PSD, iar formatiunea politica nu i-a raspuns. Asa ca Tribunalul Iasi a decis ca formatiunea politica sa-i raspunda in scris acesteia.1. Care este suma platita pentru inchirierea elicopterului?2. Cine detine aceasta firma de la care s-a inchiriat elicopterul sau cine este proprietarul acestuia?3. Pentru cate ore/zile a fost inchiriat?4. Care este sursa acestor fonduri din care s-a platit elicopterul?5. Care a fost scopul vizitei dnei Dancila in Moldova?Vizita Viorica Dancila in Moldova cu un elicopter privat a fost mediatizata in vara anului 2019. Intrebat de acest lucru, Mihai Fifor a spus ca elicopterul este platit de PSD.", a spus Mihai Fifor.Viorica Dancila a precizat: "".