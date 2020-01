PSD se salveaza, nu se reformeaza. Colectiv

Ziare.

Forta acestui partid mamut caruia i-au fost incredintate, in anii imediat postdecembristi, resursele administrative si retelele de putere ale Partidului Comunist - acesta fiind un proces prin care vechi nomenclaturisti si fosti securisti si-au asigurat continuitatea, chiar si fara prim-plan - nu a stat niciodata, pana la capusarea lui de catre Liviu Dragnea si camarilele de uzura, in lider.Ion Iliescu a fost cel desemnat sa garanteze nu doar ca vinovatiile se vor prescrie, ci si ca resursele raman fostilor comunisti. A fost cel care a exercitat formal puterea si care a reusit sa isi duca pana la capat angajamentul fata de oamenii din partid.Adrian Nastase a preluat functia de lider al PSD-ului, stiind ca puterea ramane in partid, la baroni. El a devenit garantul ca accesul baronilor la putere e absolut si mai ales nederanjat de justitie, la fel cum Iliescu a fost pe masura mandatului dat de comunistii care se isi treceau resursele si retelele in postcomunism.Nici Mircea Geoana, nici Victor Ponta nu au transformat PSD-ul intr-un partid tip lider. De altfel, logica clasica a PSD-ului de a-si decapita seful, atunci cand acesta nu mai este sustinut de retelele din partid, intr-un proces similar cu cel al defaimarii in public, a fost de netagaduit pana la instalarea lui Liviu Dragnea. Dragnea a venit la carma partidului cu un sindrom al impostorului - sau al vatafului, declinat in cazul lui - pe care nu avea cum sa il gestioneze altfel decat prrin resentiment si gestionarea frustrarilor si a fricii de a fi indepartat, si astfel lasat pe mana justitiei, printr-o strategie de a capusa partidul.Dragnea i-a adus la putere pe cei mediocri, infestand partidul, destructurandu-l, exact asa cum a facut si cu institutiile statului, atunci cand si-a asigurat guvernarea in folos personal. PSD a devenit partidul lui Dragnea, prin popularea lui cu Florin Iordache, Liviu Plesoianu, Olguta Vasilescu, Carmen Dan si Viorica Dancila, politicieni submediocri, la fel ca liderul, dar lipsiti de inteligenta malefica a acestuia.Liviu Dragnea a preluat partidul, un fel de lovitura de palat minutios etapizata si care a tinut pana la intrarea lui in inchisoare.Iar astazi PSD incearca sa revina la vechea structura de putere, colectiva. De altfel, comunicatele de presa pe care partidul le trimite in ultima vreme asa si sunt semnate:PSD nu se reformeaza, nu se schimba, nu face un dus rece si nu trece printr-un proces sofisticat de analiza. Din contra, PSD se intoarce, isi repune pe picioare animalul politic colectiv care a reusit sa castige aceasta tara vreme de 30 de ani, prin impostura, capusare, nepotism si santaj.Iar primul test al revenirii se da la Bucuresti, unde Gabriela Firea are cele mai mari sanse de a inaugura insanatosirea PSD, castigand un nou mandat. Asta e miza revenirii la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si asta e portita pe care pesedistii o tin bine proptita cu piciorul.