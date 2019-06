PSD si-a stabilit, intr-o sedinta tensionata, candidatii la congres. Dancila il vrea comisar european pe Mircea Pascu

LIVE TEXT

In cadrul sedintei au fost validate candidaturile pentru functiile de conducere, a fost definitivata agenda congresului si a fost validat proiectul Politici si modificari la statutul partidului.Pentru functia de presedinte PSD au fost validate patru candidaturi: premierul Viorica Dancila, senatorul Serban Nicolae, ministrul Educatiei Ecaterina Andronescu si deputatul Liviu Plesoianu.In ceea ce priveste functia de secretar general al partidului, aceasta este dorita de Codrin Stefanescu, care a mai detinut postul, Gabriel Petrea, presedintele Tineretului Social Democrat, Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, dar si de Rodica Nassar.Toate cele patru candidaturi au fost validate de CEx. Si Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, isi anuntase intentia de a candida, dar s-a retras din cursa afirmand ca face acest lucru in favoarea lui Mihai Fifor.Vicepremierul Daniel Suciu va candida pentru functia de presedinte executiv al PSD alaturi de edilul Sectorului 5, Daniel Florea, si deputatul Sorin Bota. Isi anuntase candidatura pentru acest post si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, dar azi s-a retras din cursa.La finalul sedintei CEx, Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a spus ca are incredere ca in cadrul congresului de sambata vor fi alesi cei care au crediblitate si vor putea contribui la alegerile urmatoare."Vrem sa fie un congres despre ce am realizat, ce am gresit, despre directia in care vrem sa mergem. Nu vreau sa fie un congres despre o persoana sau alta", a spus Viorica Dancila.Totodata, in CEx s-a mai decis ca fostul europarlamentar Ioan Mircea Pascu sa fie propus sa ocupe interimar locul de comisar european la Dezvoltare Regionala, lasat vacant de Corina Cretu.S-a stabilit si ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa fie propus interimar pentru functia de vicepremier, in locul lui Viorel Stefan, care isi incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curtii de Conturi Europene.- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, explica de ce s-a retras din cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD."Am incercat sa ridic nivelul competitiei si am spus ca cel care pierde sa se retraga din functie. Nu stiu de ce nu au acceptat. Eu am niste principii si nu renunt la ele. (...) Cu absolut toti colegii colaborez foarte bine", a spus Teodorovici.- Viorica Dancila face declaratii:- Se stipulau doua posibilitati. - Se stipulau doua posibilitati. Sa nu mai numim comisar interimar si a doua sa numim un comisar interimar. Am supus la vot si am avut unanimitate la vot in CEx. Am venit cu o propunere, propunerea PSD fiind Ioan Mircea Pascu. Am considerat ca e un om cu experienta, e fost europaralementar care a detinut functia de vicepresedinte al PE.- Am discutat despre postul de vicepremier intermediar. Am supus la vot ca acest post sa fie detinut de ministrul Eugen Teodorovici.- Am stabilit modul de desfasurare a congresului. Pentru functia de presedinte al partidului, toate au fost validate. Pentru functia de presedinte executiv au fost tot patru candidati, dar Eugen Teodorovici s-a retras. Si din cursa pentru functia de secretar general s-a retras Marius Dunca.- Am incredere ca vor fi alesi cei care au crediblitate si vor putea contribui la alegerile urmatoare. - Alegerile prezidentiale sunt o prioritate, daca la europarlamentare a fost un rezultat care a nemultumit partidul, undeva s-a gresit. Nu vrem sa repetam greselile. Vom face sondaj, vom vedea cine este cel mai bine plasat, iar candidatul va fi validat intr-un nou congres care va fi organizat la finalul lunii iulie sau inceputul lui august.- Am vazut in spatiul public ca voi pleca pe functia de comisar european. Nu am spus acest lucru.- PSD a inceput sa creasca si sper ca aceasta crestere sa fie dupa congres una mult mai ridicata.- (Despre sustinerea lui Mugur Isarescu la sefia BNR) Imi respect foarte mult colegii, pe deputati si senatori si am sustinut ca Parlamentul sa fie o institutie respectata. Nu am fost prezenta miercuri, pentru ca nu am avut o discutie despre acest lucru, nu m-a anuntat nimeni ca vor o intalnire cu mine. Nu am fost prezenta miercuri, pentru ca nu am avut o discutie despre acest lucru, nu m-a anuntat nimeni ca vor o intalnire cu mine.- Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, a declarat ca s-a retras din cursa pentru functia de secretar general al partidului in favoarea lui Mihai Fifor si ca decizia i-a apartinut."Decizia imi apartine, nu mi-a cerut doamna premier. Doamna premier impreuna cu domnul Fifor vor face echipa foarte buna", a spus Dunca.- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a dezvaluit motivul pentru care ministrul de Finante Eugen Teodorovici si-a retras candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD. Astfel, potrivit lui Oprisan,, facand referire la Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii."Eugen Teodorovici nu trebuia sa se retraga. A cerut totul sau nimic. A cerut ca cei care candideaza si pierd sa isi piarda si mandatul de ministru", a spus Oprisan.Totodata, el a subliniat ca ar fi sustinut-o pe Viorica Dancila la sefia PSD si daca nu ar fi fost premier, precizand ca a fost terorizata de Liviu Dragnea."Daca doamna Dancila nu ar fi fost premier al Guvernului Romaniei, va spun ca eu as fi sustinut-o dintr-un motiv foarte serios. E un politician serios, e o femeie cinstita. S-a eliberat de agreementul cu fostul sef al partidului, care o teroriza. Fiind o femeie desteapta si determinata, poate sa faca lucruri bune pentru cetateni", a spus Oprisan.- Candidatura lui Liviu Plesoianu la sefia PSD a fost validata de CEx."E o decizie la care eu ma asteptam, cum ma asteptam ca pana la urma in CEx sa nu blocheze functia de secretar general, pentru ca sunt constienti din pulsul pe care il stiu ca l-au luat si in teritoriu si printre parlamentari, erau constienti inainte de CEx ca, daca ar fi blocat functia de secretar general, daca in cazul meu ar fi blocat candidatura, ar fi fost o revolta pe care cu greu ar mai fi putut-o opri, post congres, ca atare au luat aceasta decizie", a spus Plesoianu la Antena3., sustine ca dupa congresul de maine PSD va fi mai unit."Raman acelasi, indiferent de contracandidatii mei, cel mai bun sa castige. Partidul va iesi mai unit, e o competitie interna, e evident sa se intample asa", a spus Gabriel Petrea.- Comitetul Executiv al PSD a decis ca presedintele PSD si secretarul general al partidului sa fie alesi la congres, iar in acest sens vor fi modificate doua articole din statut, au declarat surse ale formatiunii pentru Mediafax.- Au plecat de la sediul PSD si Serban Nicolae si Lia Olguta Vasilescu, fara sa faca nicio declaratie., informeaza Realitatea TV. Si Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, si-a retras candidatura la functia de secretar general al PSD.- Sedinta CEx s-a incheiat. A iesit din sediul PSD Marcel Ciolacu, dar nu a dorit sa faca declaratii.- Codrin Stefanescu scrie pe Facebook ca in PSD incep sa cada multe masti, ca sunt social-democrati care se dezic de colegii lor si ca regulile se schimba in timpul jocului."Incep sa cada masti! Multe masti. Oameni care ieri spuneau una, astazi alta. "Colegi" care se dezic de alti colegi. De parca nu au existat niciodata in viata lor. Se schimba alte reguli in timpul jocului. Si unii aplauda zgomotos, in ideea ca nu se va ajunge la ei. Sau din interese meschine. Sau pur si simplu pentru ca asa sunt ei de fapt. Asa au fost dintotdeauna, dar nu ne-am prins noi. Si inca nu a inceput congresul!Eu voi continua alaturi de multi alti curajosi sa nu abandonam lupta pentru ideile care ne-au consacrat. Si in care multi altii cred!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook., spune"Cei mai multi dintre candidatii de la congresul de sambata sunt slabi si nu reprezinta nimic pentru partid. (...) Nu m-am hotarat pe cine voi sustine. Maine dimineata (sambata - n.red.) ne vom intalni si vom stabili. Vom vedea. Cum sa vii dupa ce ai luat 15% si sa candidezi? Pai ce sa imi arati? Ce sa inveti? Ce sa ne inveti, cand tu ai luat 15% la tine in judet, ca lider de partid?. Vii sa candidezi la nivel national? Ce sa ne inveti? Cum sa luam 15% sau...?", a spus Marius Oprescu pentru Mediafax., candidat la functia de secretar general al PSD, a declarat vineri ca nu a discutat cu niciun presedinte de organizatie de partid pentru a-i cere sprijinul, precizand ca aceasta decizie le apartine lor si delegatilor la congres, informeaza Mediafax.- La sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a sosit si. Intrebata daca i-a amenintat pe colegi ca isi da demisia din fruntea Guvernului daca nu va fi aleasa la sefia PSD, ea a spus: "In niciun caz".Premierul nu a dorit sa faca alte declaratii, precizand ca va vorbi dupa sedinta CEx, potrivit Agerpres.a declarat ca va sustine candidatura premierului Viorica Dancila la functia de presedinte al partidului."La presedintia partidului o sustin pe doamna premier, eu, personal, o sa stau de vorba si cu delegatia", a declarat Ciolacu, citat de News.ro.a anuntat ca va participa la congresul de sambata, dar nu va vota."Eu voi fi prezent, dar nu voi vota. Colegii mei de la PSD Olt vor vota cum le dicteaza constiinta", a spus Paul Stanescu.a precizat ca nu isi doreste nicio functie in partid si nici in Guvern, in cazul in care va avea loc o remaniere."Nu imi doresc nicio functie. Eu vizez pacea, solidaritatea din PSD", a declarat Oprisan., candidat la functia de presedinte executiv al PSD la congresul de maine, afirma ca social-democratii se afla intr-o situatie dificila, avand de ales intre el si Eugen Teodorovici. Totodata, el a sugerat ca ministrul de Finante ar trebui sa se retraga."I-am pus pe colegi intr-o situatie dificila. Pot deduce ca atat eu, cat si colegul si prietenul meu Eugen Teodorovici avem o imagine buna si nu am vrea sa ii punem intr-o asemenea ipostaza. Iau in calcul sa discut si cu Eugen, eu mi-am depus candidatura in urma cu trei zile si merg pana la capat. Atat eu, cat si Eugen am fost colegi foarte buni si i-am pus pe colegi intr-o situatie dificila, pentru ca trebuie sa aleaga intre noi. Dar e normal sa fie competitie", a spus Suciu.Intrebat care sunt atuurile sale in fata contracandidatului sau, Eugen Teodorovici, Daniel Suciu a spus "nu imi place sa vorbesc laudativ la adresa mea. Cred ca am gestionat momente dificile intr-o perioada dificila atata timp cat am fost lider de grup si modalitatea mea de a avea mereu usa deschisa pentru colegi cred ca poate constitui un atu".- Cea mai buna formula ar fi ca secretarul general sa fie ales la congresul PSD de sambata, nu sa fie desemnat de presedintele partidului si apoi votat in Comitetul Executiv National, considerasustine ca social democratii trebuie sa demonstreze ca partidul e unit."Maine la congres ar trebui sa dam un mesaj clar, ca partidul e unit si ca nu exista batalie pe functii", a spus Dunca.Intrebat daca si-ar putea retrage candidatura din functia de secretar general al PSD, Dunca a spus ca nu.afirma ca exista candidati pentru diverse functii in partid pe care el nu ii cunoaste, cu toate ca este membru PSD de la infiintarea formatiunii. Asta inseamna, spune Buzatu, ca in partid este democratie."E democratie in unele puncte chiar excesiva, din moment ce sunt candidati pe care nici eu nu ii cunosc, desi sunt membru de la infiintarea acestui partid", a afirmat Buzatu, citat de Mediafax.Intrebat daca ar fi democratic ca secretarul general sa nu mai fie ales in congres, ci numit de presedintele PSD, Dumitru Buzatu a raspuns: "Nu stiu ce se va decide, pentru ca sunt foarte multe opinii exprimate, sunt diverse idei deja conturate. Toate acesta vor fi puse in dezbaterea CEx".- Social-democratii incep sa soseasca la sediul PSD.a decalat ca este convins ca Viorica Dancila va fi aleasa in functia de presedinte PSD."Sunt convins ca Dancila va castiga aceasta competitie. Eu cred ca va castiga maine fara nicio problema. Nu exista o directiva in cadrul PSD Maramures. Fiecare membru va vota cum doreste. Eu cu siguranta o voi vota", a declarat Zetea.Totodata, vicepresedintele PSD Gabriel Zetea considera