PSD va face saptamana viitoare noile propuneri pentru Dezvoltare si Transporturi

Social-democratii se vor reuni, zilele urmatoare, intr-o sedinta a Comitetului Executiv, unde vor decide asupra noilor propuneri pentru cele doua ministere, potrivit unui anunt facut de ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, citata de Mediafax.Olguta Vasilescu a anuntat, marti, ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii La patru zile distanta si Mircea Draghici a spus ca isi va retrage candidatura pentru portofoliul Transporturi, in contextul in care seful statului nu a dat niciun raspuns in legatura cu nominalizarea sa in functie.Cei doi social-democrati au fost propusi pentru portofoliile Dezvoltare si Transporturi, inca de la jumatatea lunii noiembrie a anului trecut, in urma unei decizii luate in CEx al PSD.saptamana trecuta Klaus Iohannis i-a prezentat Vioricai Dancila motivele pentru care refuza numirea Liei Olguta Vasilescu in Guvern. El a spus ca Vasilescu nu are experienta pentru functia de ministru al Dezvoltarii si a creat haos cat a fost la Ministerul Muncii prin legea salarizarii si cea a pensiilor. Totodata, Iohannis a trecut in revista si profilul conflictual al Olgutei Vasilescu, amintind de declaratiile razboinice, limbajul folosit si atacurile sustinute la adresa justitiei.Insa, in acel mesaj Iohannis nu a pomenit nimic despre Mircea Draghici.De altfel, vineri, premierul Viorica Dancila a declarat ca nu a primit de la Klaus Iohannis niciun raspuns referitor la Ministerul Transporturilor, unde a fost propus Mircea Draghici."Nu am pana in prezent niciun raspuns legat de Ministerul Transporturilor, doar refuzul pentru Ministerul Dezvoltarii. Eu cred ca Parlamentul este suveran. S-a votat in Parlament. Dar de ce ma puneti pe mine sa discut despre ce a spus presedintele?Cred ca presedintele trebuie sa isi asume ceea ce a spus si sa dea dovada de responsabilitate si ma refer aici la Ministrul Transporturilor, cat si la bugetul de stat", a spus Viorica Dancila.