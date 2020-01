PSD voteaza legea pentru vaccinarea obligatorie

Ziare.

Acesta a precizat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca legea vaccinarii obligatorii, care a trecut de Senat si se afla in dezbatere la Camera Deputatilor, va intra in dezbatere in procedura de urgenta."Legea vaccinarii obligatorii a trecut de Senat este la Camera Deputatilor la Comisia de Sanatate, deci a fost initiata in timpul guvernarii PSD si, din discutiile pe care le-am avut impreuna cu colegii mei, legea vaccinarii obligatorii va fi in procedura de urgenta pentru ca suntem intr-o anumita situatie care forteaza lucrul asta, in momentul in care vorbim de atatea cazuri de gripa la nivelul tarii noastre si de asemenea vorbim de virusul gripal care vine din China. Noi credem ca este obligatorie vaccinarea si vom sustine acest proiect de lege in procedura de urgenta" a afirmat Paul Stanescu joi seara, la Ploiesti.Si USR a anuntat , prin Dan Barna, ca sustine vaccinarea obligarorie.