PSD vrea sa ia bani de la banci pentru a extinde in toata tara programul FIV subventionat de stat

Momentan, de acest program beneficiaza doar cuplurile infertile din Capitala."PSD propune extinderea 'Programului de fertilizare in vitro' de la Capitala, in intreaga tara.PSD va initia un proiect de lege prin care cuplurile #infertile din intreaga tara sa poata obtine gratuit o procedura de #fertilizare in vitro, care sa le ofere sansa de a avea un copil.O #sansa pentru cuplurile infertile de a avea un copil. Miracolul devine posibil!", au anuntat social-democratii pe pagina de Facebook a formatiunii.PSD precizeaza ca sursa de finantate pentru acest proiect va fi reintroducerea taxei pe activele bancare.Taxa pe activele bancare a fost eliminata odata cu OUG 1 din 2020, care a fost adoptata de guvern pe 6 ianuarie si publicata in Monitorul Oficial pe 9 ianuarie.Este vorba despre OUG prin care Guvernul Orban a adus modificari celebrei ordonante 114 si prin care au fost inghetate indemnizatiile pentru demnitari.OUG 1 prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari, dupa majorarea salariului minim cu 7,2% pentru anul 2020, la nivelul lunii decembrie 2019, suspendarea aplicarii prevederilor din Codul Administrativ privind pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021, nivelul sporurilor pentru angajatii din institutiile publice care a fost stabilit la nivelul cuantumului de luna decembrie 2019 pentru anul 2020.Alte masuri adoptate in OUG 1 sunt eliminarea obligatiei de majorare suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii precum si prevederile legate de comisioanele de administrare, eliminarea taxei de 2 la suta pe cifra de afaceri pentru companiile din sectorul energetic, incetarea detasarilor din sectorul privat in institutii de stat.Totodata, prin OUG este desfiintat Fondul de Dezvoltare si Investitii la data incetarii derularii contractelor aflate acum in desfasurare, se elimina taxa pe activele bancare si este inghetat punctul de amenda la nivelul de 145 de lei.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in luna martie 2018, un proiect de hotarare care prevede ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro Astfel, Gabriela Firea a propus acordarea de vouchere pentru realizarea fertilizarii in vitro, in valoare de 10.800 de lei, echivalentul sumei de 3.000 de euro, suma acordata in trei transe de cate 3.600 de lei.Primul voucher se acorda dupa procesarea cererii in baza primei scrisori medicale, al doilea se acorda inainte de efectuarea punctiei ovariene in baza celei de-a doua scrisori medicale, iar al treilea voucher se acorda inainte de embriotransfer, in baza celei de-a treia scrisori medicale.Se deconteaza una, doua sau trei proceduri in decursul a 18 luni, pentru aceeasi persoana.Criteriile de eligibilitate sunt:- cuplurile infertile au indicatie pentru procedura de fertilizare in vitro- membrii cuplului sunt asigurati medical- cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat) si/sau cupluri in care partenerul sufera de azoospermie- femeile au intre 24 si 45 de ani.