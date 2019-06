Punctaj politic: cum a ajuns un copil care vrea o familie sa fie folosit ca munitie politica contra procurorilor

Ziare.

com

Sunt cazuri sociale care testeaza limita decentei si mai ales a responsabilitatii politice. Drama fetei inadoptabile vreme de cativa ani, pentru ca nicio familie nu a vrut-o, si care a fost pusa la mijloc si expusa unei traume greu de vindecat, exact cand si-a gasit o familie care sa isi asume adoptia, este un astfel de caz.Si sunt politicieni care nu au inteles limita si care au incercat sa scoata un avantaj pentru ei si tezele lor din aceasta drama.Cateva reguli esentiale care privesc respectarea drepturilor fundamentale ale copilului:- copilul nu trebuie expus intr-un context defavorizant si/sau umilitor pentru el- copilul nu trebuie folosit ca moneda de schimb si nici ca mijloc de a demonstra sau obtine ceva- interesul superior al copilului primeaza intotdeauna, indiferent de cate resurse sunt necesare- identitatea copilului este protejata in toate formele - imagine, nume, alte elemente de identificare.Or, toti politicienii care au tinut sa se auda in acest caz au spus sau scris prenumele copilului. Copila a fost filmata si imaginile cu chipul ei clar si identificabil au facut turul televiziunilor, site-urilor si conturilor deSi asta inca e putin.Au aparut si politicienii care dau dovada de iresponsabilitate, folosindu-se de acest caz cu adevarat dramatic pentru a-si reformula o teza sau pentru a obtine munitie intr-un razboi politic.Asa se face ca povestea fetei care ar trebui acum ocrotita si ajutata sa isi vindece trauma in mod profesionist si serios este folosita in razboiul pe care PSD si ALDE il duc de cativa ani contra procurorilor.Sa-i dam cuvantul lui Calin Popescu Tariceanu, presedinte ALDE, partid aflat la guvernare, dar invalidat la scrutinul din 26 mai:"O singura marunta observatie mi-as permite sa fac, de pe margine. Anume ca si eu, si restul romanilor, probabil, am asistat la un spectacol naucitor si dureros implicand prezenta unui procuror si a mascatilor la un caz de adoptie cu ceva probleme.", a scris pe Facebook Tariceanu, care este si presedintele Senatului.Calin Popescu Tariceanu se intreaba daca "Oare ne intoarcem in timp la vremurile cand si maternitatile erau supravegheate de procurori? Oare vin vremurile cand procurori delegati vor asista la cursurile scolare, in clase, pentru a se asigura ca se respecta la virgula programa scolara? A ajuns procurorul "omul providential" care, impreuna cu omniprezentii mascati, salveaza patria? Eu nu cred ca acesta e viitorul Romaniei. Voi ce credeti dragi compatrioti?".Acest narativ e unul testat si de PSD. Iata si purtatorul de cuvant al partidului aflat la guvernare si care astfel poarta responsabilitatea definirii unor proceduri clare si in interesul copilului:"Despre tulburatorul caz al Sorinei de la Mehedinti as sublinia un singur lucru:e dezumanizam, ne brutalizam si vedem copii traumatizati de actiunile << in forta >>! Pierdem din vedere esentialul: legile sunt facute ca sa ne protejeze copiii, nu sa-i traumatizeze! Cazul de la Mehedinti era o chestiune de drept civil, nicidecum de penal. Iar protectia si binele Sorinei, in interesul superior al copilului, trebuiau sa fie principala grija a << oamenilor legii >>, cum gresit am ajuns sa-i numim pe cei care ar trebui sa actioneze nu doar dupa litera legii, ci si in spiritul ei", a scris, duminica, pe Facebook, purtarorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor.Cazul fetei de la Baia de Arama este un semnal de alarma despre unde poate duce iresponsabilitatea politica de a manipula si inflama o drama, prin jumatati de adevar si punere in contexte nepotrivite.Manipularea sensurilor este toxica si fertilizeaza terenul pentru-uri si contagiuni sociale, asa cum vedem ca se petrece, cu oameni protestand si cerand ca fata sa ramana in tara ei, iar adoptia sa fie anulata.Cazul este unul real. Neprofesionalismul din sistem, la fel. Lipsa de empatie sau pur si simplu lipsa de pregatire psihologica a procurorului, si ele sunt reale.Dar singura metoda de a rata o reformare a sistemului si de a cere si crea proceduri clare si mecanisme prin care copilul sa fie protejat este alimentarea unor angoase atavice - furtul de organe, furtul de copii - si intretinerea isteriei sociale.Acest punctaj politic, unul de altminteri facil si usor de decriptat, neglijeaza, o data in plus, tocmai interesul superior al copilului. Mai mult, si probabil aici e miza, testeaza simtul critic al multimilor, pentru ca, nu-i asa?, urmeaza alte doua campanii electorale in Romania.