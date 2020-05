Reactia PSD dupa decizia CEDO care ii da dreptate lui Kovesi

Ziare.

"Constatam ca nu trece o zi fara sa fie campanie electorala pentru domnul presedinte. (...) In loc sa se gandeasca la problemele romanilor, la problemele economice, la ceea ce trebuie facut impreuna cu Guvernul pentru relansarea economiei, domnul presedinte a continuat sa blameze vinovatul de serviciu si anume Partidul Social Democrat", a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al PSD.Acesta a precizat ca deciziile CEDO nu pot fi comentate."Dupa ce a revocat-o pe Kovesi prin purtator de cuvant, presedintele a prins curaj si si-a adus aminte cine este de vina, si anume PSD. Deciziile CEDO nu se comenteaza, la fel cum nu se comenteaza nici deciziile instantelor romanesti de orice nivel ar fi ele. Decizia CEDO a constatat doar ca doamna Kovesi nu a beneficiat de cale de atac la decretul presedintelui, lucru neimputabil unei instante din Romania. Daca exista o problema legislativa o vom corecta dupa ce vom vedea motivarea instantei", a mai afirmat Lucian Romascanu.Acesta sustine ca "presedintele ar trebui sa se decida cand iese din companie si se apleaca si asupra atributiilor de serviciu", facand referire la legi adoptate de Parlament pe care presedintele intarzie sa le promulge sau le-a transmis spre reexaminare.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, in unanimitate, ca r evocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA s-a facut cu incalcarea mai multor articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil si dreptul la libertatea de exprimare.Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a declarat despre decizia CEDO in cazul revocarii fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi, ca decizia CCR a facut ca presedintele Iohannis sa semneze actul de demitere, nu faptul ca el, ca ministru, a propus acest lucru.Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban a transmis, marti, ca decizia CEDO in cazul Laurei codruta Kovesi "este dovada compromiterii actualei Curti Constitutionale de catre PSD".Orban considera ca CCR "s-a compromis prin propriile decizii care incalca Conventia Europeana a Drepturilor Omului", iar modul de actiune si constituire a Curtii ar trebui regandite.