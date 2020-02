Regruparea. Cum a primit PSD timp sa stranga noi puteri, la Bucuresti si la Bruxelles

Ziare.

com

De la Bucuresti si de la Bruxelles, unde Marcel Ciolacu a plecat intr-un mic turneu Dupa ce au lansat pe piata programul de reforma prin reideologizare scris de fostul ministru PSD al Culturii, Ionut Vulpescu , social-democratii au inceput sa puna in aplicare ceea ce pupilul lui Ion Iliescu a trasat in 50 de pagini si vreo 40 de teze.Doua fronturi se remarca:Avantajul imbatabil al PSD-ului a stat in cantitate. Un partid-mamut, crescut pe ramificatiile fostului Partid Comunist, care avea cei mai multi primari si sefi de Consilii Judetene, cei mai multi parlamentari inregimentati direct sau prin sateliti, cele mai multe retele de influenta in tara.Astfel, partidul s-a pozitionat mereu in forta fata de electorat, intretinand, pe de o parte, perceptia ca e imbatabil, iar pe de alta parte inducand idea ca aceia care nu il sustin devin minoritari si marginali.Or, ultimele evenimente din viata PSD au dus tocmai la fisurarea imaginii de atotputernicie pe care partidul a intretinut-o si care i-a asigurat in buna masura atat electoratul, cat si retelele de servicii si recompense.Mandatul nociv al lui Liviu Dragnea a lasat in urma un partid caricatural, al carui presedinte a putut sa ajunga Viorica Dancila, lipsit de lideri legitimi si mai ales puternici, asa cum au fost, la vremea lor, Ion Iliescu, Adrian Nastase, Victor Ponta si chiar Mircea Geoana.Regimul personalizat de conducere din ultimii ani a facut ca, atunci cand puterea lui Liviu Dragnea s-a prabusit, si imaginea PSD-ului drept partid atotputernic sa fi fost compromisa.Primul front pe care il joaca zilele acestea PSD, asa cum apare si in manifestul Vulpescu, lansat pe sub masa pe piata, in stilul caracteristic al pesedistilor - nici asumat, nici lepadat - este acela al recuceririi cantitative.Asa se explica reinfratirea PSD-ului cu Victor Ponta, cand presedintele interimar Marcel Ciolacu a fost prezent la congresul partidului de buzunar al lui Ponta , alaturi de Gabriela Firea si alti social-democrati.In plus, la nivel narativ, PSD poate incerca sa spuna povestea Guvernului de succes Ponta, inlocuind astfel povestile celorlalte trei guverne PSD ratate. Gabriela Firea a si lansat teza, si ea prezenta in reideologizarea Vulpescu - PSD trebuie sa isi scrie cartea alba, sa isi rescrie povestea maretiei si sa se intoarca la liderii puternici.PSD profita de slabiciunea socialistilor europeni, care au pierdut din influenta in Parlamentul European, odata cu noua legislatura in care mai degraba popularii au reusit sa distribuie cartile, pastrand sefia Comisiei Europene si obtinand cele mai multe scaune de comisar, iar grupul nou condus de Dacian Ciolos a incurcat vechiul monopol de putere PPE/PES.Asa se face ca, luni, Marcel Ciolacu a mers la Bruxelles, unde capitalul simbolic nu l-a avut intalnirea cu Serghei Stanisev, ci cea cu Frans Timmermans, pe care PSD-ul lui Dragnea voia sa il puna sub urmarire penala, prin infama Sectie Speciala condusa de Adina Florea. Iar Timmermans a acceptat , desi probabil are si el in mapa informatia ca intre Marcel Ciolacu si Viorica Dancila diferenta e data doar de conjunctura.Si acest pas e prevazut in strategia de albire reideologica a lui Ionut Vulpescu si, cum PSD nu e la guvernare si nici nu e oficial condus de un politician care sa aiba probleme directe cu justitia, socialistii europeni se pot relaxa moral, macar pana dupa alegeri, anticipate sau nu.