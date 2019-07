CEx a votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul PSD la prezidentiale. Doar doua persoane s-au opus

LIVE TEXT

Si Firea vrea sa candideze la prezidentiale

Urmatorul pas este validarea candidaturii Vioricai Dancila de catre congres pe 3 august.Cu toate ca mai multi social democrati isi anuntasera intentia de a intra in cursa pentru desemnarea candidatului la prezidentiale, la sedintele de azi "batalia" s-a dat doar intre Viorica Dancila si Liviu Plesoianu.Secretarul general al partidului Mihai Fifor si presedintele executiv Eugen Teodorovici au anuntat zilele trecute ca se retrag din cursa, aceeasi decizie fiind luata azi, inainte de BPN, si de catre Gabriela Firea, edilul Capitalei.La finalul celor doua sedinte, Viorica Dancila a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca este increzatoare in sansele ei si ca este convinsa ca il poate invinge pe Klaus Iohannis."Cred ca am sanse si in fata lui Klaus Iohannis. Am demonstrat ca eu caut consensul, echilibrul si cred ca de acest lucru au nevoie romanii. Cred ca pot sa demonstrez in perioada urmatoare ca un presedinte poate fi al tuturor romanilor si ca tara poate avea un presedinte femeie. Daca am demonstrat ca pot face performanta cred ca romanii pot vedea ca pot avea primul presedinte femeie", a spus Viorica Dancila.Totodata, ea a anuntat ca in cadrul CEx s-a votat o rezolutie, potrivit careia cei ce ies in spatiul public cu afirmatii care pot face rau partidului sa fie sanctionati.- Pentru a lua o decizie intr-un mod democratic am ascultat parerile tuturor organizatiilor. Cred ca e pentru prima data cand fiecare membru si-a spus opinia.- Tot in CEx colegii au propus adoptarea unei rezolutii care sa cuprinda faptul ca intrand in logimpaniei este important ca fiecare sa isi exprime liber opinia in forurile statutare, cei care ies in spatiul public cu afirmatii care pot face rau partidului sa fie sanctionati in CEx.- E important ca toti sa fim aliniati in spatele candidatului. Orice pas gresit e un pas pe care il va deconta partidul, trebuie sa dam dovada de unitate si corectitudine. Sunt convinsa ca PSD are puterea sa castige aceste alegeri.- Am avut un vot in BPN, chiar daca domnul Plesoianu nu a fost prezent, le-am propus colegilor sa dam un vot si pentru el, am considerat important ca fiecare dintre noi sa aiba sustinere, sa vedem ce sustinere are. In BPN a avut un vot, tot in BPN Gabriela Firea s-a retras din aceasta cursa.- Am cerut acelasi vot si in CEx, s-a votat pentru presedintele partidului, respectiv pentru mine. E un vot care ma onoreaza, stiu ca nu va fi o lupta usoara. Am incredere in mine, in colegii mei. In spatele nostru vor fi cei pe care i-am dezamagit si vom face tot ce putem sa le recastigam increderea.- Am demonstrat ca pot fi premierul tuturor romanilor, pot fi si presedintele tuturor romanilor. S-a gresit doar ca nu a fost discutata.- Am fost singurul premier care si-a asumat greselile si am incercat sa le indrept.- Eu am considerat cand a venit propunerea ca avem nevoie de un specialist. Avem nevoie de un om care cunoaste sistemul si este bine pregatit. M-am uitat la aceste neregulri. In 2012 a existat un dosar la DNA, am vazut ca nu a fost audiat, daca va exista o acuzatie vom lua masuri.- Doar a fost un dosar, nu i s-a imputat nimic. Pot exista plangeri pentru fiecare dintre noi. In acest moment avem nevoie de un specialist si daca nu e ceva fundamentat nu consider ca e o greseala.- Nu il cunosc, nu stiu de cine a fost apropiat. Am cerut nominalizarea unui om care sa rezolve problemele.- Da, e o ancheta in desfasurare, dar avem certitudinea ca e vinovat? Exista prezumtia de nevinovatie, pe care trebuie sa o aplicam. E o directiva obligatorie si trebuie sa fie pentru toti. Atata timp cat nu este judecat nu vad un impediment. Daca va fi trimis in judecata il vom elibera din functie. E o numire provizorie.- Eu am avut dosar de inalta tradare. Ce trebuia sa fac, sa imi dau demisia? Trebuia sa plec acasa? Eu sunt pentru statul de drept dar si pentru respectarea drepturilor oamenilor. Nu pot sa il acuz eu, nu sunt judecator. Nu il apar, nici nu il cunosc, dar stiu ca e un profesionist. Nu am discutat cu domnia sa, am vazut ca acest om a lucrat in sistem si e profesionist.a declarat ca a decis sa se retraga din cursa pentru candidatura la prezidentiale dupa ce a vazut ca nu are sustinerea colegilor. Totodata, ea a spus ca o sustine in continuare pe Viorica Dancila."Am participat la o competitie preliminara, am fost mai multi in aceasta cursa, le-am cerut colegilor o opinie, majoritatea considera ca presedintele partidului trebuie sa candideze, a fost normal sa ma retrag. Am votat-o pe Viorica Dancila. Mi se pare normal sa punem punct acestei dezbateri si fiecare coleg sa sustina candidatul acestei formatiuni", a declarat Firea.Gabriela Firea a tinut sa precizeze ca nu a fost convinsa de Viorica Dancila sa se retraga din cursa, ci a luat singura aceasta decizie."Eu singura am luat aceasta decizie, nu m-a convins doamna premier. Eu singura m-am convins. Nu vreau sa fiu acuzata ca din cauza mea s-au pierdut alegerile prezidentiale. Tin la aceasta echipa, sunt un om solidar", a spus Firea.Intrebata daca PSD are sanse sa ajunga in turul doi la prezidentiale cu Viorica Dancila, Firea afirmat ca "noi ne dorim sa castigam alegerile, nu doar sa intram in turul doi".Totodata, Gabriela Firea a subliniat ca va candida, cu siguranta, pentru un nou mandat la Primaria Capitalei.- Potrivit Digi24, in cadrul CEx nu s-a mai supus la vot candidatura lui Liviu Plesoianu, dupa ce in BPN a fost un vot covarsitor impotriva sa., au afirmat surse social-democrate, pentru Mediafax. Sursele citate au precizat ca au fost doua voturi impotriva, tot cel al liderului PSD Olt Paul Stanescu si al presedintelui PSD Vaslui Dumitru Buzatu.- Liderul PSD Viorica Dancila a amenintat membrii din partid cu excluderea daca mai genereaza scandaluri in spatiul public, discutiile pe temele unde nu exista consens urmand sa fie purtate doar in Comitetul Executiv al formatiunii politice, au declarat surse politice pentru Mediafax.- Au existat discutii aprinse intre Paul Stanescu si Viorica Dancila in cadrul sedintei CEx, acesta spunand ca nu crede in sansele premierului de a intra in turul doi al prezidentialelor, potrivit Digi24."Am gresit ca am votat un candidat. Nu mai putem negocia. (...) Important pentru noi e partidul, nu persoanele, si ca ne spune doamna Dancila ca isi da demisia daca pierde. Sa ne raspundeti la intrebarea cu cine facem majoritate in Parlament ca sa ramanem la guvernare", ar fi spus Stanescu.In replica, Dancila i-a spus ca la precedentele alegeri, desi Victor Ponta era mult mai bine cotat, a castigat Klaus Iohannis. Totodata, premierul i-a reprosat lui Stanescu ca ii raneste un sentiment."Ponta avea 31% cand a plecat in campanie si Iohannis avea 15%. Cine a castigat? Iohannis! Depinde doar de noi. Spui, Paul, ca sondajele. Dar uite cum statea Iohannis. In momentul in care spui ca comanda partidului e in alta parte creezi prejudicii. In momentul in care spui ca comanda partidului e in alta parte imi ranesti un sentiment", ar fi replicat Dancila.- Presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat ca l-a sustinut pe Liviu Plesoianu pentru a fi candidatul la prezidentiale deoarece "este purtatorul unor valori de stanga", "care anima mai mult membrii si sustinatori ai PSD". El a mai spus ca cel mandatat sa candideze va fi sprijinit de partid, informeaza Mediafax.- Continua sa apara reactii de la ALDE, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata in BPN candidatul PSD la prezidentiale. Astfel, Varujan Vosganian a declarat ca ALDE mai mult ca sigur il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu. El a precizat ca este mirat de faptul ca Viorica Dancila vorbeste despre responsabilitate, in conditiile in care PSD a incalcat procedura desemnarii prezidentiabilului.- "Eu si colegii mei suntem dezamagiti de modul cum a evoluat sa spunem acest subiect al desemnarii unui candidat pentru alegerile prezidentiale", a declarat vicepresedintele ALDE Andrei Gerea, potrivit Mediafax., anunta televiziunile de stiri. Au fost doar doua voturi impotriva, cele ale lui Paul Stanescu si Dumitru Buzatu. Propunerea urmeaza sa fie validata azi si in CEx., afirma surse din interiorul partidului citate de televiziunile de stiri.considera ca Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale si are mari sanse de a castiga in fata lui Klaus Iohannis."Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale. Are sanse mari in fata lui Klaus Iohannis. Repet, astazi vom avea o discutie in interiorul CEx si al Biroului Permanent si vom lua o decizie in acest sens, dar eu cred ca din punctul meu de vedere, doamna Dancila este o solutie", a afirmat Marian Oprisan., e convinsa ca formatiunea sa va obtine un rezultat bun la alegerile prezidentiale si chiar le va castiga, fie si fara sprijinul ALDE."Vom cere un vot, trebuie sa avem un vot, orice candidatutra trebuie sustinuta de un vot. Sigur ca sustinerea ALDE e un sprijin important, dar PSD e hotarat sa mearga in aceste alegeri si sa castigam", a declarat Dancila.Intrebata daca ALDE va iesi de la guvernare, premierul a spus ca "nu cred, sunt oameni responsabili"., spune ca va respecta decizia colegilor social democrati, dar a precizat ca spera ca PSD, dupa hotararea pe care o va lua privind candidatul la prezidentiale, sa isi asume rezultatul votului de la alegeri."Normal este sa respect decizia colegilor. Si sper sa isi asume rezultatul votului la prezidentiale", a declarat Firea. Intrebata ce va face daca PSD nu o va desemna sa candideze la presedintie, Gabriela Firea a spus ca "dragoste cu de-a sila nu se poate."Totodata, Firea a negat ca ar fi spus ca ia in calcul o candidatura ca independent. "Eu nu am facut afirmatia ca voi candida independent, am spus ca daca PSD ma va desemna voi discuta cu colegii mei de la ALDE si de la ProRomania", a declarat edilul Capitalei., aflat si el in cursa pentru candidatura la prezidentiale, a postat un mesaj pe Facebook, despre care a spus ca este, probabil, "ultimul meu mesaj catre un CEX PSD""Probabil ultimul meu mesaj catre un CEX PSD...Sa tinem cont, sa nu uitam niciodata ca oamenii care ne voteaza nu vor doar paine, ei nu sunt doar un mare stomac... Sunt oameni demni, cu coloana vertebrala, care vor paine, cum vrem cu totii, dar care nu sunt dispusi sa se tarasca pentru a primi acea paine! La aproape 30 de ani de la Revolutie, ce va rog eu astazi, indiferent cum votati, este sa votati astfel incat sa triumfe adevarul, nu ipocrizia! Sa triumfe curajul, nu frica!Sa triumfe vorba libera a omului liber, nu tacerea vinovata! Sa triumfe dreptatea, nu injustitia si, mai mult decat orice, sa triumfe Romania, nu "Romanica"! Votati pentru Romania, oameni liberi! Fie sa fim! Va multumesc!", a scris Plesoianu., considera ca PSD are sanse, cu Viorica Dancila candidat la prezidentiale, nu doar sa intre in turul doi, ci si sa castige alegerile."Doamna Dancila este un candidat redutabil. Avem sanse nu doar sa intram in turul doi, ci si sa castigam prezidentialele", a spus Florea inaintea CEx. Intrebat de ce este Viorica Dancila un candidat mai bun decat Gabriela Firea, edilul a afirmat ca "se bucura de o mai mare incredere".Totodata, Daniel Florea a precizat ca in sedintele de azi se vor prezenta sondaje, pentru a se vedea cum se situeaza la capitolul incredere Viorica Dancila si ceilalti social democrati care doresc sa intre in cursa pentru prezidentiale. "Se vor prezenta azi sondaje, sunt curios si eu cum arata", a afirmat edilul. Intrebat ce sens mai au aceste sondaje, tinand cont de faptul ca, in principiu, PSD a decis ca Viorica Dancila sa candideze, Florea a spus ca "sondajele conteaza, le vom lua in discutie".Mai multi lideri ai PSD si-au anuntat intentia de a candida la prezidentiale: secretarul general al partidului Mihai Fifor, presedintele executiv Eugen Teodorovici, deputatul Liviu Plesoianu, senatorul Serban Nicolae, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Ulterior, Teodorovici si Fifor au anuntat ca se retrag.Totodata, primarul general Gabriela Firea a anuntat ca vrea sa intre in competitia interna pentru prezidentiale , motivand prin faptul ca "lucrurile nu merg in directia buna pentru PSD".In replica, Dancila i-a transmis ca discutiile despre candidatura la alegerile prezidentiale trebuie avute in forurile statutare ale PSD si a spus ca atunci cand cineva iese in spatiul public si isi ataca presedintele partidului o face pentru imagine.In 15 iulie, Comitetul Executiv National al PSD a decis ca partidul sa aiba un candidat propriu la prezidentiale, iar Congresul care il va valida va avea loc pe data de 3 august . Tot atunci, conducerea ALDE l-a validat pe liderul partidului Calin Popescu-Tariceanu drept candidat la prezidentiale.