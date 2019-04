Socialistii europeni anunta "inghetarea" relatiilor cu PSD: Nu va mai fi inclus in niciun eveniment organizat de PES

PSD nu va mai fi inclus in niciun eveniment organizat de PES

Anuntul a fost facut, prin intermediul unui comunicat de presa, in urma reuniunii liderilor socialisti de la Bruxelles de miercuri, unde s-a discutat despre Brexit."In timpul intalnirii, presedintele PES Serghei Stanishev a reafirmat ingrijorarile privind statul de drept din Romania. El i-a informat pe sefii de guverne, comisarii europeni si liderii de partid ca, pana cand Guvernul Romaniei isi clarifica angajamentul fata de respectarea statului de drept si respecta recomandarile Comisiei Europene,, in asteptarea unei discutii formale la urmatoarea reuniune a PES, din iunie, in cadrul careia", se arata in comunicat.In plus, Serghei Stanishev a mai spus ca, de acum,PES activists, retea europeana ce reuneste membrii partidelor socialiste, social-democrate si laburiste europene, sustine ca pozitia adoptata de PES este "regretabila si profund incorecta"."Pozitia adoptata de Partidul Socialistilor Europeni de a considera blocate contactele cu Partidul Social Democrat este regretabila si profund incorecta. Momentan vorbim doar de o pozitie publica pentru ca formal nu a fost luata nicio decizie la nivelul structurilor decizionale ale PES.Ratiunile electorale, informatiile insuficient verificate si lipsa de consultare a social democratilor din Romania au condus la aceste discutii. Pentru a lua o decizie corecta prima regula este sa asculti toate parerile, pentru a clama nevoia de transparenta este nevoie sa lasi poarta deschisa dialogului.Cei aproape jumatate de milion de membri ai Partidului Social Democrat au fost ignorati prin aceasta pozitie publica pentru ca nu s-a oferit o sansa reala dialogului. La Madrid s-a decis inceperea unor schimburi de opinie. Discutiile au inceput, iar la nivel tehnic dialogul a fost unul constructiv, conform declaratiilor publice ale tuturor partilor implicate", se arata intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook PES activists.Organizatia mai noteaza ca "cei aproape jumatate de milion de social democrati nu au nevoie de aprobare pentru a-si cunoaste valorile si identitatea politica, la fel cum si cei peste 10.000 de membri PES activists Romania vor continua sa militeze pentru o Europa sociala"."Partidul nostru are astazi 126 de ani de istorie, a supravietuit perioadelor grele ale dictaturilor impuse de extrema dreapta si de comunism, si va continua politica sa social democrata pro-europeana care a condus la aderarea Romaniei la UE si NATO.Partidul Social Democrat va castiga alegerile pentru Parlamentul European din Romania si va contribui activ la o dezbatere reala despre viitorul social democratiei europene. Dupa alegeri trebuie sa luam o decizie la nivel european cu privire la ce tip de social democratie ne dorim pe viitor. Va trebui sa decidem intre o politica, cu accente elitiste, care conduce la esecul politic si o politica sociala bazata pe apropiere de oameni si de nevoile lor. Social democratia europeana poate sa supravietuiasca doar prin solidaritate si dialogul intre membri sai. Partidul Social Democrat va continua sa fie vocea ratiunii si a unei social democratii atasate de valorile sale fundamentale care au condus la constructia proiectului european.In iunie suntem convinsi ca vom gasi cele mai bune solutii iar Partidul Social Democrat va ramane unul dintre principalele partide social democrate din Uniunea Europeana", potrivit sursei citate.Amintim ca liderul PES a participat, pe 10 martie 2018, la Congresul PSD, in cadrul caruia a declarat ca majoritatea partidelor din Europa pot doar spera la rezultatul obtinut de PSD, in alegeri, sub conducerea lui Liviu Dragnea, afirmand ca demersul de a sustine o femeie pentru functia de premier este "remarcabil"."Romania are nevoie de leadership-ul puternic si democratic al PSD. Stabilitatea si unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernare de succes, iar o tara condusa de social-democratie este benefica tuturor in Europa. Va urez succes in urmatoarele batalii politice", a declarat presedintele PES, Serghei Stanishev, adresandu-se in limba romana delegatilor la Congres.Stanishev a mai afirmat atunci ca PSD este un partid puternic, capabil sa castige alegerile si un partid intelept, care este capabil sa se schimbe."Majoritatea partidelor politice din Europa, nu doar din familia noastra, pot doar sa viseze la rezultatul pe care l-ati atins sub conducerea lui Liviu Dragnea", a spus presedintele PES.Precizam si ca Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si candidatul Partidului Socialistilor Europeni la functia de presedinte al CE, a avertizat, saptamana trecuta, ca Partidul Social-Democrat din Romania risca excluderea din PSE din cauza situatiei statului de drept.