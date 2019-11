Supravietuirea PSD

Ziare.

Totusi, PSD joaca inca parghii in Parlament si, in plus, peste 33% dintre romanii care au mers la vot au ales candidatul partidului, in pofida calitatilor politice si intelectuale precare ale acestuia. Fata de scrutinul prezidential precedent, PSD a pierdut voturi consistente, de la 5,2 milioane de voturi (Ponta) la 3,3 milioane de voturi (Dancila), in contextul unei prezente la vot mai slabe.Astfel, daca in confruntarea Iohannis/ Ponta, 64,10% dintre romani au votat, atunci cand au avut de ales intre Iohannis si Dancila, au votat doar 49,87%. Asadar, cei care au considerat ca sunt lipsiti de optiune legitima sunt mai degraba din electoratul generic numit de stanga. Ei au stat acasa, pentru ca nu s-au putut lasa reprezentati de Viorica Dancila, dar asta nu inseamna ca au abandonat PSD-ul, mai ales ca nu exista o alta platforma politica in care sa isi proiecteze asteptarile.De altfel, chiar si profilul socio-demografic schematic facut de institutele de sondare a opiniei publice alegatorului PSD arata ca acesta nu e usor de inghitit in calupurile-cliseu. Nu e vorba doar despre un electorat needucat si fara resurse materiale pentru a avea acces la cultura. In 2016, de pilda, cand PSD a iesit invingator, a fost pe primul loc in privinta votului romanilor care au un loc de munca, potrivit analizei IRES.In privinta studiilor superioare, asa arata distributia la parlamentarele de atunci, cand oamenii au ales in functie de partid&ideologie:* PSD - 26,8%* PNL - 24,4%* ALDE - 8%* USR - 22,3%Acest fragment de electorat care a optat pentru PSD in 2016 e lesne de inteles de ce nu si-a putut da votul unui candidat ca Viorica Dancila, un politician submediocru, agramat, incapabil sa vorbeasca fluent o limba straina si cu o personalitate mai degraba supusa decat sigura de sine sau chiar autoritara, asa cum a fost profilul celorlalti candidati ai PSD: Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta. Iar o parte a acestor alegatori nu s-a indreptat spre Iohannis, ci a preferat sa nu isi exercite dreptul de vot.Cel putin in teorie, daca PSD nu va propune la alegerile urmatoare doar candidati de tipul Viorica Dancila, ofensatori pentru o parte a bazinului electoral, atunci procentele pe care le-ar putea obtine vor fi mai mari decat cele trecute acum in dreptul candidatului la Cotroceni.Campania pe care strategii au proiectat-o pentru Viorica Dancila ar fi obtinut rezultate mult mai bune daca ar fi avut si un candidat mai decent cu care sa lucreze. Sa stai cateva ore pe tocuri, cu cocul impecabil strans, dar incapabila sa iesi din tonul mediocru recitat nu iti da cine stie ce avantaj.Dar cine isi poate asuma un partid transformat mai intai in cartel privat de Liviu Dragnea, apoi dus in subpolitic de Viorica Dancila?Gabriela Firea, a carei vointa de putere a dus-o la tot felul de intrigi pe care nu a reusit sa le controleze, nu ar vrea sa dea vrabia din mana pentru cioara de pe gard. Un transfer de imagine dinspre Viorica Dancila spre ea, in prag de a castiga al doilea mandat, daca nu se revine la alegeri locale in doua tururi de scrutin, nu e tocmai ce isi doreste in acest moment. Ar insemna sa preia un partid nevrozat, in care a fost strecurat si Gabriel Oprea, pe care sa il gestioneze impreuna cu candidatura la Primarie.Marcel Ciolacu, pesedistul care incearca o lovitura de palat si apoi o tranzitie de resurse si putere, nu poate fi acceptat de mai vechii baroni, de tipul lui Buzatu.Singurul care pare dispus sa preia un partid in deriva este Victor Ponta, dar asta ar insemna ca aceia care s-au silit sa o accepte pe Dancila drept sef sa renunte la toate calculele de putere.PSD nu are ce conducere sa isi decapiteze, iar alternativa unui ritual necrofagic ar insemna disolutia partidului-mamut, ridicat pe reteaua administrativa a fostului PCR. Marti, Viorica Dancila isi va da demisia, asa cum spun sursele, doar ca pesedistii vor fi inteles pana acum ca indepartarea unei astfel de marionete survine prea tarziu.