Teodorovici se gandeste pana saptamana viitoare daca da sau nu PSD in judecata

Ziare.

com

"Este o ipoteza pe care o iau in calcul foarte serios si probabil ca saptamana urmatoare o sa decid exact in acest sens", a spus Teodorovici, la finalul intalnirii conducerii PSD cu grupurile parlamentare ale social-democratilor.Intrebat ce asteptari are de la acest demers, Teodorovici a raspuns: "Sa se respecte statutul, nimic altceva. Este primul pas pentru a arata foarte clar romanilor ca noi, ca Partid Social Democrat, respectam legile tarii. Respectand legile tarii trebuie sa respectam si statutul, care este Biblia partidului. Nu vreau decat sa se respecte statutul pe care Congresul PSD l-a adoptat si mai departe sa aratam romanilor ca respectam legea noastra proprie, interna".