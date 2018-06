Un tanar de 18 ani este audiat in cazul cocktailurilor Molotov gasite langa sediul PSD Timisoara

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Aurora Voicila, ca principalul suspect ca a asezat joi cocktailuri Molotov langa sediul PSD Timisoara a fost prins."In ceea ce priveste amenintarea de la sediul PSD din Timisoara, in urma cercetarilor efectuate a fost identificat un tanar de 18 ani, banuit de comiterea faptei, acesta fiind cercetat in libertate. A fost condus la audieri", a spus Aurora Voicila.Reprezentantii PSD Timis solicita sa fie luate masuri, astfel incat incidente de acest fel sa nu mai aiba loc."Astept sa vad concluzia finala a Inspectoratului de Politie Timis. Astept masurile, clar trebuie descurajate astfel de actiuni", a declarat, pentru MEDIAFAX, Calin Dobra, presedintele PSD Timis.Ancheta a inceput dupa ce mai multe sticle incendiare au fost gasite in apropierea sediului PSD Timisoara. Doua dintre acestea s-au spart din cauza caldurii."Condamn acest incident. In Timisoara nu am avut parte de astfel de evenimente. Sunt ferm convins ca este un incident izolat, am sesizat organele abilitate, Politia, si sunt ferm convins ca isi vor face treaba si vor si descoperi cine a provocat un astfel de incident, astfel incat sa descurajam continuarea acestor evenimente", declara, joi, Calin Dobra, presedintele PSD Timis.