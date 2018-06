Un viceprimar PSD din Teleorman s-a plans de miting unui reporter incognito: Simpatizanti, dar pana ii pui sa bage mana in buzunar (Audio)

Ziare.

Reporterul Newsweek a pretins ca este din partea conducerii PSD, iar viceprimarul a inceput sa discute deschis. Pe langa organizarea blamata, el i-a spus reporterului ca, in conditiile in care salariile lor sunt mici, pentru "o comuna de rangul 3"."Pai ganditi-va, eu am toate masinile astea, mai trebuie sa le pun si benzina, si mancarea. La salariul nostru, ca noi suntem comuna de rangul 3. Da, in fine, ce sa.... (...)Deci, numai la benzina si astea, ajungeam estimativ, aproximativ... sa mai lase si dumnealor, ca mai avem 2-3 care sunt consilieri, deci sare de 1.000-1.500 cu mancarea. Si ii mai rugam sa mai dea si ei, care mai au posibilitatea. Va dati seama ca nu pot sa fac astea... cu...", a declarat viceprimarul, plangandu-se de "lagunele" din organizare, termenul corect fiind "lacune"."Simpatizant, simpatizant, dar totul se rezuma pana ii pui sa bage mana in buzunar", a spus el.Acesta a adaugat ca va veni la miting cu oameni tineri, pentru ca cei batrani nu fac fata."La batrani, am renuntat la serviciile lor, ca nu... Deci, am luat baieti si fete care sunt apti pentru calatorie, sa reziste un pic la tracasare, avand in vedere ca e si la ora 20:00 si noi ajungem cine stie, la miezul noptii acasa, daca om reusi", a punctat Amza.In plus, el a precizat ca a selectat participantii, pentru ca "cine stie, mai vine vreo televiziune pe acolo sau ceva si sa nu stie sa vorbeasca, ne facem de ras, ca ne dau astia pe la ziar".Si primarul PSD din Cavnic (Maramures), Vladimir Petrut, a declarat saptamana aceasta ca nu este de acord cu organizarea mitingului de catre formatiunea din care face parte si s-a plans ca Liviu Dragnea trateaza oamenii ca pe animale.