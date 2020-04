Va castiga PSD si-n 2020?

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

orice guvernare decenta. A se citi: una semnificativ mai buna decat ce poate oferi PSD.Operatiunea le reuseste cel mai bine pesedistilor atunci cand dispun de timp putin. Ideala e o perioada de un an. In trei decenii, s-a intamplat deja de patru ori.Prima data - in 1992, la finalul celei dintai guvernari tehnocrate. Una dirijata de un premier - Theodor Stolojan - cu mult peste nivelul oricarui fedesenist, numele pesedistilor in acele vremuri. Alegerile organizate dupa un an de la instalarea lui Stolojan au fost castigate de partidul lui Iliescu, impotriva tuturor reformistilor din acel moment.A urmat un guvern facut de FDSN cu nostalgicii comunisti din PSM, cu ultranationalistii din PUNR si cu extremistii lui Vadim Tudor. Al doilea episod: in 2000. Premier fusese pentru un an Mugur Isarescu. In vremea lui au inceput negocierile pentru aderarea la UE. Progresele economice erau vizibile. PDSR a castigat 45% din mandate impotriva celor care sustinusera cabinetul Isarescu. Asa s-a trezit tara cu patru ani de dezastru politic marca Adrian Nastase.Al treilea episod: 2008. Cu un an inainte, PSD obtine la europene 23%, cel mai slabscor obtinut vreodata de acest partid. La guvern, unul ultra-minoritar, e Tariceanu, in acea vreme cu mult peste nivelul lui Geoana & co.. La scrutinul din 2008, pesedistii ajung pe primul loc, cu 33% si intra la guvernare.Al patrulea episod: in 2016. Lua sfarsit atunci o alta guvernare tehnocrata, cea a lui Ciolos. Cu un an inainte, dupa drama din Colectiv, partidul lui Ponta & Dragnea pareacomplet discreditat. La alegerile parlamentare, il regasim pe primul loc, cu 45%. Ne-a oferit - in locul lui Ciolos - oameni precum Grindeanu, Tudose sau Dancila.E o linie clara. Doar cine nu vrea n-o vede. In toate cele patru situatii enumerate, pesedistii s-au folosit de doua elemente-cheie. Unul a fost acela ca au avut - si-n '91-'92, si-n '99-2000, si-n 2007-8, si-n 2015-2016 - grupul parlamentar cel mai numeros. Al doilea element a fost populismul desantat cu care s-au prezentat public. Ei controlau majoritatea, dar aruncau blamul pe umerii cabinetului de ministri.Suntem azi intr-o situatie similara. Un guvern care va dura un an. Condus de un premier care e - orice s-ar spune - incomparabil mai competent decat orice pesedist cunoscut. PSD are grupul parlamentar cel mai mare. Interventiile publice sunt 100% populiste, profitand in mod cinic de situatia extrem de dificila pe care o traim.In cele patru ocazii amintite, PSD a castigat fiindca adversarii sai au fost dezbinati. In 1992, PNL s-a rupt de CDR si asta i-a permis lui Iliescu sa castige fara emotii. In 2000, dezbinarea CDR-PNL s-a repetat si a produs acelasi efect ca prima data. In 2008, PNL si PDL se urau de moarte, condamnandu-se astfel la o serie de guvernari in care, pe rand, au colaborat cu PSD. In detrimentul fiecarui partid in parte. Cand au inteles au fuzionat.In 2016, adversarii PSD se atacau mai des decat loveau in Dragnea. Va las sa completati tabloul de azi.Va castiga PSD si-n 2020? Aceasta e intrebarea.