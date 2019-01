Viceprimarul Badulescu povesteste altercatia cu primarul Mutu: M-a lovit in fata si m-am aparat

Ziare.

com

Amintim ca o disputa a avut loc intre cei doi edili, totul pornind de la faptul ca Mutu incerca sa stranga semnaturi astfel incat sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei CGMB un proiect de hotarare ce prevede destituirea lui Aurelian Badulescu din functia de viceprimar al Capitalei."In cursul zilei de ieri (miercuri - n.red.), ba chiar de duminica, a inceput aceasta actiune de ridicare a sprijinului politic. Nici ei nu stiu ce vor de fapt. Azi dimineata, avand in vedere decizia CEx de ieri (miercuri - n.red.) si a faptului ca i-am demonstrat (ca am dreptate - n.red.), argumentele lui (Gabriel Mutu - n.red.) au ramas in spate.Faptul ca nu mi s-a permis accesul sa imi sustin cauza... Colegii de la organizatia PSD Bucuresti au inteles sa nu sustina demersul dumnealui (al lui Gabriel Mutu - n.red.) de a semna initiativa pe care acesta a depus-o in plenul sedintei (sedinta CGMB - n.red.), din care rezulta retragerea sprijinului pentru functia de viceprimar al Capitalei.Intre consilierii nostri generali exista un grup care sustine aceasta cauza, motiv pentru care, ingrijorat de faptul ca nu reuseste sa izbuteasca cu instrumentele avute in CEx, el (Gabriel Mutu - n.red.) s-a gandit sa vina sa faca presiune asupra consilierilor sa semneze acea initativa, desi i s-a explicat ca nu e conforma legii", a sustinut viceprimarul.Badulescu a mai precizat ca Gabriel Mutu a aruncat in el cu o sticla plina cu apa, care l-a lovit direct in fata."Dumnealui (Gabriel Mutu - n.red.) a avut acea interventie atipica, care a denotat disperarea unui presedinte de organizatie care intelege sa depaseasca orice limita democratica. In camera de grup a inceput sa faca presiuni aratand la acea hotarare, o hotarare goala de rezultat.Disperat dupa analiza de aseara, a continuat explicand ca e obligatoriu ca consilierii sa sustina ce vrea el, moment in care, in fata lipsei de argument juridic, in contradictoriu cu mine, acesta a inteles sa".Intrebat de un reporter daca au existat acte de violenta, viceprimarul a raspuns afirmativ."Da. Nu vreau sa il fac de ras pe primar, dar acesta asta a facut. L-am rugat sa depasim ziua de azi, sa nu ne facem de ras, el a continuat cu presiunile", a mai afirmat Badulescu.Intrebat concret daca s-au batut, Badulescu a replicat: "Pe romaneste, da".Referitor la aceasta disputa, Gabriel Mutu a declarat pentru Mediafax ca nu a fost implicat intr-o altercatie cu Aurelian Badulescu, ci a fost vorba doar despre o discutie mai aprinsa In acest context, Gabriela Firea a facut apel la Liviu Dragnea sa il calmeze pe Gabriel Mutu, afirmand ca se doreste decapitarea lui Badulescu pentru ca a sustinut-o.Amintim ca, miercuri seara, Comitetul Executiv al PSD Bucuresti s-a intrunit pentru a-i retrage sprijinul politic viceprimarului Capitalei.Ulterior deciziei, viceprimarul Badulescu a marturisit ca a mintit la Parchetul General in cadrul audierilor legate de protestul din 10 august 2018, pentru a apara partidul El a mai sustinut ca i s-a cerut de la partid, "in schimbul unor foloase", respectiv "numirea pe functii sau numirea altor persoane in functii", sa nu o mai sustina pe Gabriela Firea, sa schimbe majoritatea in CGMB.