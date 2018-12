Zona libera de coruptie: Protestatarii din Sibiu lanseaza, dupa un an de rezistenta civica, Declaratia pentru Europa

Rezistenta de la Sibiu

Ziare.

com

"Aici incepe Europa. Declaratia de la Sibiu" este un document la care toti cei care au protestat fata de abuzurile de putere ale PSD/ALDE au muncit cateva luni."E, de fapt, nu atat despre Sibiu - cat despre oamenii care au protestat in toate pietele si strazile Romaniei. Si despre cei care n-au protestat - dar sunt convinsi ca singurul destin al Romaniei e cel european.Am vrea, prin urmare, sa nu fie doar un document al comunitatii noastre, ci al nostru, al tuturor celor pentru care Romania e Europa.Va invitam, prin urmare, sa-l cititi - si, daca vi se pare consonant cu ce credeti personal despre felul in care trebuie sa arate Romania, sa il considerati drept un document scris si de dumneavoastra.spune scriitorul Radu Vancu.In fiecare sibian care, vreme de 365 de zile, zi dupa zi, a protestat tacut si demn pentru justitie in Zona libera de coruptie. Aici si asa incepe Europa: cu fiecare cetatean roman care isi exercita demnitatea in strada, in institutii publice, la locul de munca. Pana cand toata Romania va fi o Zona libera de coruptie. E un drept pe care nu ni-l poate lua nimeni. Fiindca Romania e Europa.In institutii curate. Nici un condamnat definitiv nu poate ocupa inalte functii publice in statul roman. Nici o ordonanta de urgenta nu este admisa in domeniul legilor justitiei si al legislatiei penale. Nici un judecator al Curtii Constitutionale nu trebuie sa fi facut parte in ultimul deceniu de activitate dintr-un partid politic. Fiindca integritatea in viata publica nu este negociabila. Fiindca Romania e Europa.In buna repartitie a rolurilor sociale. In scoli construite cu profesori buni. In spitale construite cu medici buni. In ministere conduse de profesionisti. In presa decuplata de la finantarea de stat si interesata de binele public. In partide in care orice culpa etica, de la plagiat la orice alt fel de furt, il elimina pe orice lider. In meritocratie. Fiindca Romania e Europa.Cu fiecare magistrat, cu fiecare profesor, cu fiecare muncitor, cu fiecare antreprenor, cu fiecare pensionar care iese din spatiul lui de confort. Cu fiecare grup de oameni asociati pentru binele public. Fiindca spiritul comunitar e sufletul corpului social. Libera asociere a facut din Europa spatiul cel mai favorabil de manifestare al individului. O va face si la noi. Fiindca Romania e Europa.In constiinta fiecarei generatii educate in spiritul valorilor europene. In 1918, in interbelic, educatia finantata cu 12% urmarea formarea constiintei nationale: aici incepea Romania. In 2018, aici incepe Europa: finantarea cu 6% anual a educatiei va integra constiinta nationala si constiinta europeana. Orice guvernare va trebui sa finanteze educatia cu 6%. Fiindca Romania e Europa.365 de zile, neintrerupt, oamenii au venit zilnic in fata sediului PSD din Sibiu si au protestat in tacere.Tineri si batrani, familii cu copii, intelectuali si muncitori, romani, maghiari si germani, locuitori ai Sibiului sau turisti au continuat sa iasa in fiecare zi, pentru a reaminti partidului condus de Liviu Dragnea ca mai sunt si oameni care se opun mutilarii Justitiei si care nu se lasa cumparati sau redusi la tacere, din frica.