Repozitionari politice, dupa desemnarea lui Orban premier. Punctajul PSD al celor "sapte barbati" si profitul lui Ponta

Premierul desemnat Ludovic Orban nu a enumerat in acest prim discurs, tinut de la pupitrul Cotrocenilor, doua teme cruciale, disputate politic si care au contribuit la capusarea institutiilor de catre PSD: desfiintarea Sectiei Speciale, ceruta imperativ de organismele internationale, si revenirea la alegerile locale in doua tururi de scrutin, pentru a putea da o sansa reala administratiei locale sa se innoiasca si reformeze.Prima tema insa, care are un capitol special in ultimul raport GRECO si care e ultima gheara pe care guvernele PSD au pus-o pe justitie, nu apare nici in repozitionarile celorlalti actori politici, dupa ce desemnarea lui Ludovic Orban a devenit oficiala. Oricum, ea nu va putea fi indeplinita prin OUG, pentru ca referendumul prezidential din mai a facut imposibila legiferarea prin ordonante in domeniul justitiei. Totusi, nementionarea printre prioritatile imediate a desfiintarii Sectiei Speciale ar putea fi vazuta ca o negociere pentru sustinerea parlamentara a Guvernului liberal, dar atunci semnalul e pentru PSD si pentru ce mai este din ALDE-le lui Tariceanu.Cea de-a doua tema a cazut la mijloc, alegerile locale in doua tururi de scrutin sunt un mar al discordiei intre UDMR, care nu le vrea nici in ruptul capului, si USR PLUS, pentru care sunt imperative.si-a nuantat conditiile pentru a sustine din Parlament guvernul Orban, declansarea imediata a alegerilor anticipate nu mai apare pe lista.Oricum, votarea unui nou guvern se batea cap in cap cu demersul pentru anticipate. Daca scenariul e sa ajungem la anticipate, atunci trebuie sa cada succesiv doua guverne in Parlament si, chiar si asa, procesul nu e de azi pe maine.USR a transmis asadar imediat ca sustinerea parlamentara nu e garantata, ci castigata prin indeplinirea unor cerinte: alegerile primarilor in doua tururi, adoptarea initiativei Fara penali in functii publice, desfiintarea recursului compensatoriu si consultarea Parlamentului in chestiunea comisarului european din partea Romaniei.USR si-a legat asadar sustinerea de initiativa care practic defineste politica pe care a avut-o inca de la intrarea in politica, Fara penali.E un prilej comunicational bun pentru a readuce pe agenda politica tema care le-a adus suport popular.Surpriza vine de la absenta desfiintarii Sectiei Speciale pe lista de prioritati imediate, desi e piatra de moara care a ramas si care cantareste greu in relatia noastra cu Uniunea Europeana.si-a recuperat strategia la care se pricepe, aceea a adevarurilor rasturnate si a nonvorbelor, artificiile de limbaj repetate cu insistenta, cu potential de batjocura. Viorica Dancila este cea care a prezentat punctajul partidului, intr-o declaratie de presa imediat dupa declaratia presedintelui Iohannis.Facand astfel, Viorica Dancila a ocupat un loc de prime-time si s-a instituit ca adversar redutabil. Dan Barna a ratat acest moment, desi era un bun prilej sa participe la agenda zilei si sa imparta prime-time-ul cu cei doi contracandidati.Care e retorica de opozitie a PSD:* Minimizarea guvernului PNL, prin preluarea si deturnarea unor etichete care se lipisera de PSD, pana acum.Astfel, presedintele Iohannis primeste eticheta lui Dragnea - "presedinte de facto". Guvernul devine "al lui Iohannis", asa cum guvernul Dancila a fost "al lui Dragnea".Facand astfel, PSD nu se spala de etichetele proaste, dar vrea sa arate ca nici altii nu sunt mai breji, in fond iata ca metehnele sunt romanesti, nu pesediste. Sigur ca PSD foloseste forma, golind-o de semnificatie si rasturand astfel sensul.* Ridiculizarea guvernului PNL, care ar putea ajunge la putere cu concursul a sapte barbati, contra unei femei.E o caricaturizare usor de vizualizat si de preluat. Nici nu conteaza cine sunt cei sapte barbati, dar iata-i: Orban, Ponta, Barna, Hunor, Pambuccian, Tariceanu si Tomac.* Disocierea de orice negociere cu dreapta uzurpatoare si transferul costurilor guvernarii.Viorica Dancila a anuntat ca social-democratii nu vor participa la sedinta de investitura a guvernului. PSD are la dispozitie putin timp sa se reinventeze ca partid de opozitie si, cum punerea umarului la declansarea anticipatelor e putin probabila, strategia e sa exacerbeze toate crizele guvernamentale care vor urma.Un alt actor care s-a repozitionat rapid este, care vrea sa ii fie recunoscute meritele de la motiune si lanseaza el invitatia la negociere. Ponta vede spatiul de manevra pe care il are, stie ca e volatil, si in tonul lui se simte deja iritarea ca Ludovic Orban nu a facut primul pas.O repozitionare a venit si de la, care a transferat de acum toata raspunderea pe umerii lui Ludovic Orban. A facut-o de la desemnare, cand l-a avut pe Orban alaturi si l-a lasat sa expuna prioritatile de guvernare. Presedintele PNL a avut un discurs sobru, a vorbit despre necesitatea nationala pentru a avea un guvern cat mai repede si a identificat partidul cu o solutie pentru a scoate tara din criza.Nu e sigur ca acest prim guvern va trece de Parlament, dar reglajele se fac abia de maine incolo, iar PNL nu are mult spatiu de compromis.