PSG a dat lovitura in ultima zi de mercato: Icardi a ajuns langa Neymar!

Mai intai, atacantul care se afla in conflict deschis cu sefii lui Inter Milano de luni bune, acuzand chiar ca a fost trimis sa se antreneze alaturi de echipa secunda, a semnat un nou contract cu italienii.Intelegerea este valabila pana in 2022, iar salariul jucatorului porneste de la 6 milioane de euro in primul sezon si ajunge la 7 milioane in ultimul. In plus, el are si consistente bonusuri de performanta.Dupa ce a semnat un nou contract cu "nerazzurrii" el a fost imprumutat pentru un an la PSG, parizienii urmand a-i achita noul salariu in primul sezon.Campioana Frantei are optiunea a-l transfera definitiv pe Icardi in vara anului viitor, suma vehiculata de presa pentru aceasta afacere fiind de 70 de milioane de euro!In varsta de 26 de ani, atacantul argentinian va purta numarul 18 la PSG.