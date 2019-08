Cel mai bogat britanic se lupta cu seicii lui PSG in campionatul Frantei

Ziare.

com

Sir Jim Ratcliffe a finalizat luni achizitionarea clubului OGC Nice pentru 100 de milioane de euro si vrea sa profite de ultimele zile din perioada de mercato pentru o serie de mutari spectaculoase.Potrivit celor de la Daily Mail, omul de afaceri ce are o avere estimata la peste 21 de miliarde de lire sterline, si-a facut o lista de cumparaturi pentru aceasta vara.Danezul Kasper Dolberg, de la Ajax, este prioritatea lui Nice, iar pe lista de transferuri se mai afla Stanley Nsoki, Alexis Claude-Maurice si Adam Ounas.In total, Ratcliffe ar urma sa plateasca alte 100 de milioane de euro pe transferuri in aceasta saptamana pentru a intari lotul lui Nice, alte achizitii de marca fiind asteptate in iarna.M.D.