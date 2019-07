Fotbalistul roman de la PSG a semnat cu o noua echipa

Ziare.

com

Postolachi, nascut la Edinet (Rep. Moldova) si ajuns la varsta de doi ani in Franta, a primit cetatenia romana in toamna anului trecut.El juca din 2013 la academia clubului Paris Saint-Germain, cu care a castigat doua titluri de campion al Frantei la nivel Under-17, in 2016 si 2017. Postolachi, care a semnat in 2018 primul sau contract profesionist, a evoluat pentru parizieni in UEFA Youth League, marcand doua goluri in 6 partide.Virgiliu Postolachi (1,89 m) este descris drept un ''atacant atletic si polivalent, generos in efort, dotat cu joc de cap si cu spatele la poarta''. El a marcat pentru prima echipa a lui PSG vara trecuta intr-un meci amical cu Atletico Madrid , a participat in mod regulat la antrenamentele echipei de seniori, alaturi de celebrii Mbappe, Neymar si Cavani, iar marti a inscris un gol frumos in meciul cu Dynamo Dresda (6-1) .