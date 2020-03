Kyllian Mbappe, testat pentru coronavirus!

Ziare.

com

Atacantul lui PSG nu s-a antrenat in ultimele doua zile si prezinta cateva simptome asemanatoare virusului COVID-19.Rezultatul final al testului va fi cunoscut, cel mai probabil, maine dimineata, anunta France Footbal Insa, sursa citata dezvaluie ca un prim test al fotbalistul in varsta de 21 de ani a iesit negativ.Atacantul francez a acuzat in ultimele zile dureri in gat si a avut si febra.30 de goluri in 32 de meciuri a marcat Mbappe pentru Paris Saint Germain in acest sezon.200 de milioane de euro e cota lui Kylian Mbappe potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.