PSG anunta ca a trimis un jucator in Liga 1 din Romania: Ii uram tot binele!

Fundasul Kevin Rimane a fost transferat de PSG la gruparea Hermannstadt."PSG ii ureaza lui Kevin tot binele in provocarile care il asteapta la Hermannstadt, in orasul Sibiu din Transilvania", a transmis PSG intr-un comunicat de presa.In varsta de 28 de ani, Rimane se afla de ani buni in lotul lui PSG, dar a prins doar cinci meciuri in Ligue 1.El se mandreste insa ca a castigat trei titluri in Ligue 1 (2016, 2018, 2019), o Supercupa (2018) si o Cupa a Frantei (2016).In ultima jumatate de an, Rimane a fost imprumutat in Croatia, la NK Istra.Intre 2011 si 2014 a juccat in ligile inferioare din Franta la Boulogne, iar in ultimii cinci ani s-a aflat sub contract cu PSG.C.S.