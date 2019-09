PSG si Real Madrid au facut un schimb de jucatori in ultima zi de mercato

Ziare.

Internationalul costarican (32 ani, 88 selectii), triplu castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid (2016, 2017, 2018), a semnat un contract pe patru ani cu PSG , care se afla in cautarea unui portar de anvergura.In acelasi timp, portarul francez Alphonse Areola va face cale inversa, fiind imprumutat un an la clubul spaniol fara optiune de cumparare."Traiesc un moment special si emotionant prin angajarea mea la Paris Saint-Germain. Dupa experienta mea in Spania, eu debarc in Franta cu ambitii enorme. PSG este un club prestigios in America latina si sunt foarte motivat sa ma alatur acestei echipe care s-a lansat de mai multi ani intr-o aventura pasionanta", a spus Navas.