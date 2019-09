Romania l-a pierdut pe pustiul care a impresionat la PSG: "Nu avem dreptul de la FIFA si UEFA"

Ziare.

com

Dupa ce tatal lui Postolachi a somat public FRF sa anunte ce planuri are cu fiul sau, directorul tehnic al Federatiei, Mihai Stoichita , a dezvaluit ca nationalele noastre nu il pot folosi pe jucator."Eu ii inteleg supararea lui Oleg Postolachi, dar noi cei de la FRF am facut tot ce a fost posibil omeneste pentru baiatul lui. Ne-am dorit foarte tare ca Virgiliu sa joace pentru Romania. Vreau sa stiti ca Geolgau s-a zbatut foarte tare, iar Mirel chiar s-a dus si l-a urmarit. A vrut sa il selectioneze, dar nu ne putem juca cu legea. Nu avem dreptul de la FIFA si UEFA sa il folosim pe Virgiliu, desi el are cetatenia romana. Cei din Moldova au reusit sa il blocheze.Voi credeti ca daca noi aveam dreptul sa il folosim, totusi el nu era selectionat pana acum? Dar ce vreti sa facem? Sa il chemam asa pe la antrenamente si sa nu avem dreptul sa il bagam in meciuri ? Nu vrem sa riscam sa fim suspendati. Nu avem nevoie de alte scandaluri pe la forurile internationale. Imi pare rau de situatia in care este acum Virgiliu Postolachi, dar noi cei de la FRF nu ne putem juca cu leagea. Legea este Lege petru toata lumea",a declarat Stoichita in ProSport Postolachi a fost disputat de Romania si tara sa natala, Moldova, iar acum se pare ca vecinii de peste Prut au avut castig de cauza.Neputand sa evolueze pentru Romania, desi are cetatenie de aproape un an de zile, Postolachi va fi tentat sa joace in tricoul reprezentativei Moldovei.In prezent, el este legitimat in Franta, la Lille , acolo unde este folosit la echipa secunda.