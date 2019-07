Romanul care impresioneaza la PSG prinde transferul carierei

Ziare.

Fotbalistul in varsta de numai 19 ani este dorit de vicecampioana Frantei, Lille , acolo unde poate ajunge gratis.Potrivit celor de RMC Sport , parizienii sunt gata sa il lase pe roman sa plece fara pretentii financiare, urmand a pastra doar un procent insemnat din drepturile sale federative.Postolachi este la a doua perioada de presezon in care joaca pentru echipa de seniori a celor de la PSG, insa are sanse minime sa fie pastrat in lot dupa debutul sezonului.La Lille, el ar fi in lotul primei formatii si ar avea in sfarsit sansa de a juca in Ligue 1 si in Champions League.Nascut in Republica Moldova, Virgiliu Postolachi a primit cetatenia romana anul trecut si ar urma sa ajunga la echipa de tineret a Romaniei dupa ce se vor rezolva unele probleme birocratice.M.D.