Un fotbalist roman a marcat un gol superb pentru prima echipa a lui PSG, din pasa lui Mbappe (Video)

Tanarul in varsta de 19 ani a fost introdus pe teren in minutul 61 si a marcat patru minute mai tarziu, cu calcaiul, din pasa lui Kylian Mbappe.Scorul final a fost 6-1 pentru PSG.Virgiliu Postolachi a dobandit in urma cu cateva luni cetatenia romana si este dorit in nationala tarii noastre.El a evoluat insa deja la juniori pentru Republica Moldova, astfel ca FIFA nu si-a dat inca acceptul sa joace pentru Romania. FRF incearca totusi sa rezolve situatia, mai ales ca si Postolachi isi doreste sa reprezinte Romania.C.S.