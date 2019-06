Carantina pentru Radu Mazare a expirat azi. O comisie decide unde-si va ispasi pedeapsa

Ziare.

Potrivit unor surse apropiate fostului primar, acesta ar putea sa nu se prezinte la comisia intrunita luni, deoarece Radu Mazare va fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Mazare ar putea fi audiat in dosarul campusului social Henri Coanda in care el si fratele lui au fost achitati in prima instanta.Aceleasi surse au mai precizat pentru Mediafax ca Radu Mazare este, in prezent, singur in celula, deoarece a expirat perioada de carantina pentru cei doi colegi ai lui.Radu Mazare si-a cerut in casatorie iubita si urmeaza sa se casatoreasca in penitenciar luna viitoare, de ziua lui. Mazare si-a cerut iubita prin telefon si, la ceremonie, va purta acelasi costum pe care-l poarta in fata instantei.Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania in dosarul retrocedarilor plajelor, este incarcerat la Penitenciarul Rahova.